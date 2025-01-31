Исполнительный директор Вера Фетищева покинула компанию Сapella Film

Исполняющим обязанности назначен финансовый директор Адил Бархалов

В Сapella Film перестановки – исполнительный директор Вера Фетищева покидает кинопрокатную компанию.

Она проработала там шесть лет, три последних года возглавляя Сapella Film. За это время Фетищева успела принять участие в выпуске более 150 фильмов, среди которых ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, ОСОБЕННЫЕ, ОСНОВАТЕЛЬ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ, КАТАСТРОФА, ПО ФРЕЙДУ и многие другие.

«Это были прекрасные и очень яркие шесть лет работы. За последние три года удалось не только вывести компанию на новый уровень, но и создать очень сильную и профессиональную команду на рынке, которой я искренне горжусь. Я благодарна учредителям за оказанное доверие и новый большой опыт. Искренне желаю Capella Film увеличения успеха, дальнейшего роста и процветания», – заявила она.

Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен финансовый директор Адил Бархалов.

Фото: из личного архива