Capella Film представила ближайшие релизы

В пакете компании преобладают призеры фестивалей и французские комедии

Исполнительный директор Capella Film Вера Фетищева открыла презентацию сообщением о том, что компания снова подала заявление на получение прокатного удостоверения на ИСКУШЕНИЕ Пола Верховена и ожидает решения Минкультуры на этой неделе. Как бы то ни было, материалов по ИСКУШЕНИЮ показано не было.

Презентацию открыл уже доступный в Интернете трейлер криминального триллера МИСТЕРИУМ: ЭФФЕКТ МАРКО, выходящего 14 октября. Фильм станет продолжением франшизы МИСТЕРИУМ и снят по мотивам мирового бестселлера «Эффект Марко» Юсси Адлер-Ольсена. Режиссером четвертого фильма стал Мартин Зандвлиет, чья картина МОЯ ЗЕМЛЯ была номинирована на «Оскар». Член преступного клана, подросток Марко, мечтает сбежать и зажить нормальной жизнью, но узнает о страшном убийстве, за что клан приговаривает его к смерти. Его единственным шансом на спасение становится начальник отдела полиции Карл Мерк, храбрый и неподкупный одиночка, расследующий дело об изнасиловании. Референсами называют фильмы ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ, ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ, НЕИЗВЕСТНЫЙ, ЖУРНАЛ 64.

30 октября выйдет мистическая драма АГНЕЦ, получившая в этом году приз за оригинальность в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Нуми Рапас и Хильмир Снайр Гвюднасон играют в картине бездетную пару фермеров из исландской глуши. Однажды они находят в овчарне загадочное существо и принимают решение растить его как собственного ребенка. Среди референсов называют НА ГРАНИЦЕ МИРОВ, МАМА! и УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. По заверению прокатчика, концовка фильма никого не оставит равнодушным. По фильму показали тизер, хотя в Сети уже доступен трейлер картины.

4 ноября компания выпускает мультфильм ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ В РАЙ, выполненный в технике кукольной анимации. По сюжету, после несчастного случая непримиримые враги мышонок и лис оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями, но удастся ли им сохранить дружбу после возвращения в земной мир? Референсами прокатчик называет мультфильмы Pixar ДУША, ТАЙНА КОКО, РАТАТУЙ, а также КНИГУ ЖИЗНИ, ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ, но по показанному трейлеру создается впечатление, что это чересчур оптимистичное заявление.

К драме ВКУС ЖИЗНИ Кристоффера Боэ, режиссера РЕКОНСТРУКЦИИ, показали доступный в Сети трейлер. Николай Костер-Вальдау играет в картине шеф-повара, открывшего вместе с женой ресторан и стремящегося получить звезду Мишлен, но обнаруживающего, что жена увлечена другим. В качестве аналогов говорят о фильмах ПОВАР НА КОЛЕСАХ, ШЕФ, ХОРОШИЙ ГОД, ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ. Фильм от создателей комедии ЕЩЕ ПО ОДНОЙ будет поддержан сетью кафе Prime, ресторанами «Фланер» и «Моремания», сервисом «Шефмаркет», а также «Афишей», «Киноходом» и «Радио 7». Картина выходит в прокат 11 ноября.

Также на 11 ноября заявлен еще один проект компании, документальный фильм ДЖОЙ: АМЕРИКАНКА В РУССКОМ БАЛЕТЕ о первой балерине из Америки, попавшей в Большой театр. Картина рассказывает историю успеха и поражений, тайн, шокирующих открытий и тернистого пути к цели. Референсами называют ТАНЦОВЩИКА, ПИНУ и игровые фильмы БОЛЬШОЙ, ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ и БАЛЕРИНА.

18 ноября выходит драма МОЛОКО ПТИЦЫ, получившая приз «Кинотавра» за лучшую операторскую работу. По сюжету, 16-летний Андриан стремится сбежать в Италию от бесперспективной жизни в родном маленьком городке, бесконечных конфликтов со сверстниками, друзьями и семьей. Референсами называют ЛЕВИАФАНА, БЫКА и ЮРЬЕВ ДЕНЬ. По картине показали эксклюзивный трейлер.

К выходу новой МАТРИЦЫ Capella выпускает 2 декабря документальный фильм СБОЙ В МАТРИЦЕ. Наполненный свидетельскими показаниями, философскими предположениями и научными объяснениями фильм поможет по-новому посмотреть на то, кто мы и зачем мы здесь. Референсами называют МАТРИЦУ, ФАРЕНГЕЙТ 9/11 и ИСХОДНЫЙ КОД.

11 декабря выйдет новый проект от режиссера фильмов САМСАРА и БАРАКА Рона Фрике ОДНАЖДЫ В КИНО, участвовавший в фестивале Tribeca. Картина получила множество положительных отзывов за визуальную часть и трогательность сюжета. В фильме девятилетний Самай из индийских трущоб открывает для себя кинематограф и влюбляется в него навсегда. Референсами называют У КАЖДОГО СВОЕ КИНО и МИЛЛИОНЕРА ИЗ ТРУЩОБ. По проекту показали трейлер, продемонстрировавший визуальную красоту картины.

На 20 января заявлен еще один российский релиз компании, мистический хоррор СИНДРОМ Вячеслава Руденко. По сюжету, герои Ильи Коробко и Дарьи Мельниковой пытаются раскрыть зловещую тайну вокруг серии самоубийств. По слухам, незадолго до гибели всех жертв преследовал безликий человек в белом. В качестве референсов называют СЛЕНДЕРМЕНА и ЗВОНОК. По картине показали доступный в Интернете трейлер.

10 февраля Capella выпустит спортивную драму о футболисте Златане Ибрагимовиче Я – ЗЛАТАН. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту он завладел сердцами миллионов и стал легендой футбола. Среди референсов называют ПЕЛЕ, ЛЕГЕНДУ № 17, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, СТРЕЛЬЦОВА, ЛЬВА ЯШИНА. Представленный трейлер показал, что это крепкая история успеха в спорте сложного и дерзкого героя.

Одним из самых остроумных фильмов в своем пакете прокатчик называет французскую комедию МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА от создателей фильмов АРТИСТ и ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ. В качестве аналогов приводят МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ и ЕЩЕ ПО ОДНОЙ. По сюжету, семь мужчин в депрессии попадают на необычный курс личностного роста. Там героев ждут комичные и трогательные приключения, любовь и возвращение вкуса к жизни. По фильму показали эксклюзивное промо. Картина выйдет в прокат весной 2022 года.

Также на весну заявлен остросюжетный психологический триллер НЕ ГОВОРИ НИКОМУ в духе фильмов НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ, КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ. По сюжету, молодая пара отправляется в загородный дом, в гости к своим новым знакомым, но выясняет, что они совсем не те, за кого себя выдают. По картине показали эксклюзивное промо.

Весной следующего года выйдет комедийная мелодрама РУМБА. В картине давно бросивший свою дочь отец хочет наладить с ней отношения. Она преподает танцы, и он не придумывает ничего лучше, как стать ее учеником и начать танцевать. Режиссером стал Франк Дюбоск, известный по картине ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ. По фильму показали эксклюзивное промо.

Остальные проекты на презентации были представлены без видеоматериалов. В начале следующего года в прокат выйдет российская драма АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ, получившая приз зрительских симпатий на фестивале «Окно в Европу». По сюжету, в СССР 80-х годов подросток Артем открывает для себя скейтборд и хочет победить в уличных соревнованиях. Все это происходит на фоне предательства отца, оставшегося за границей после гастролей, первой любви и испытания дружбы на прочность. Референсами называют СЕРЕДИНУ 90-Х, ХОРОШЕГО МАЛЬЧИКА, ВОСЬМОЙ КЛАСС, ОДНАЖДЫ.

Летом следующего года компания выпустит в прокат французскую романтическую комедию НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ. По сюжету, герой Кристиана Клавье стремится сохранить свою должность, в то время как персонаж Летиции Дош пытается найти причины для его увольнения. В следующем году выйдет комедийная драма КОМНАТА ЧУДЕС по мотивам одноименного бестселлера французского писателя Жюльена Сандреля. По сюжету, сын главной героини впадает в кому после аварии, она пытается вернуть его к жизни, выполняя его желания и рассказывая ему об этом. Референсами называют ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО и ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК.

Романтической жемчужиной пакета прокатчик называет фильм СТЕЙК ОТ КУТЮР. По сюжету, героиня, редактор модного журнала, получает в наследство мясную лавку в Париже и мечтает от нее избавиться, пока не встречает красавца-мясника. Референсами называют ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ, ШОКОЛАД, ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA. На лето заявлена французская фантастическая комедия ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. У успешного адвоката Флоренс не хватает времени на домашние дела, поэтому она заводит себе робота-помощника, но в таком случае не у дел оказывается ее муж.

Главным самородком пакета 2022 года прокатчик называет фантастическую драму ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО Дэвида Кроненберга. Главные роли в картине исполнят Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду. В недалеком будущем у людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с их телами начинают происходить удивительные изменения.

По словам прокатчика, потенциальным хитом начала зимы станет остроумная комедия МАЖОРЫ НА МЕЛИ. Прокатчик уверен в том, что «сарафан» картины будет на сто процентов положительным. Успех фильма ХОЛОП показывает, что российский зритель обожает смотреть, как страдают богатые. По сюжету, уставший от капризов своих взрослых детей миллиардер решает преподать им урок и объявляет о своем банкротстве. Теперь избалованным молодым людям придется делать то, что они никогда не делали – работать и научиться любить и ценить жизнь. Референсами называют комедии ХОЛОП, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ, ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ. По завершению презентации картину показали полностью. На большие экраны фильм выйдет 9 декабря.

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