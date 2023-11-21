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Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» объявил конкурсные программы

Автор: БК

21 ноября 2023

Смотр пройдет в Москве 25 и 26 ноября

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0», который пройдет в Москве 25 и 26 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре», объявил конкурсные программы.  

Конкурсный блок проектов в производстве расскажет о новинках экранизаций, которые уже готовятся к премьерам. В их числе – МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина, 777 Александра Ханта, «Очевидное невероятное» Александра Войтинского и многое другое. 

Программа проектов с готовым девелопментом представит наиболее интересные экранизации, которые находятся в поиске партнеров для реализации. 

В рамках церемонии закрытия фестиваля гости смогут увидеть эксклюзивные видеоматериалы из таких ожидаемых кинорелизов, как ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя, ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА Игоря Волошина и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ Алексея Нужного – создатели картин лично представят свои проекты. 

По итогам голосования жюри вручит призы в следующих номинациях – «Самая ожидаемая киноэкранизация», «Самый ожидаемый сериал-экранизация» и «Самый интересный проект в разработке». 

Конкурс проектов экранизаций в стадии производства:
777, реж. Александр Хант, по одноименному роману Кирилла Рябова, полный метр;
ВЕРА, реж. Ира Волкова, по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», полный метр;
– «Город Брежнев», реж. Александр Колесник, по одноименному роману Шамиля Идиатуллина, сериал;
– «Денискины рассказы», реж. Артемий Драгунский, по рассказам Виктора Драгунского, сериал;
МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин, по одноименному роману Михаила Булгакова, полный метр;
НЕ СКАЖУ, реж. Петр Яковлев, по одноименной пьесе Александра Цыпкина, полный метр;
– «Очевидное невероятное», реж. Александр Войтинский, по мотивам рассказов Кира Булычева, сериал;
СТЕПНЫЕ БОГИ, реж. Олег Асадулин, по одноименному роману Андрея Геласимова, полный метр;
ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко, по пьесе Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате», полный метр.

Конкурс проектов с готовым девелопментом:
– «Водомерка», реж. Анна Гороян, по одноименному роману Линды Сауле, сериал;
ГЕРОЙСКИЕ МАРШАЛЫ, реж. Иван Орлов, по повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам», полный метр;
– «Ебург. Город храбрых. Сделано в девяностые», реж. Марика Михаева, по роману Алексея Иванова «Ебург», сериал;
КАЗЕННАЯ СКАЗКА, реж. Максим Дашкин, по одноименному роману Олега Павлова, полный метр;
– «Культ», реж. Александра Модестова, по одноименной книге Константина Образцова, сериал;
– «Маленький Шерлок», реж. Анастасия Денисова, по произведению Михаила Зайцева и Сергея Белорусца «Джон Гаф. Мальчик Шерлок Холмс», сериал;
– «Последний день лета», по мотивам одноименного романа Андрея Подшебякина, сериал;
– «Синее море, белый пароход», автор сценария Анастасия Зарубеева, по мотивам одноименной повести Геннадия Машкина;
– «Точка Немо», автор сценария Артем Ляшенко, по мотивам одноименной трилогии Георгия и Геннадия Живовых, сериал;
– «Цепные псы империи», автор сценария Федор Деревянский, по мотивам романов Андрея Белянина «Цепные псы империи» и «Пуля для императора»;
ЧИСТЫЙ КАЙФ, реж. Максим Дашкин, по одноименному роману Андрея Геласимова, полый метр. 

Подробное расписание фестиваля доступно на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА 
 

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