top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • А24 подверглась критике за использование нейросетей в промо-кампании «Падения империи»

А24 подверглась критике за использование нейросетей в промо-кампании «Падения империи»

Автор: Илья Кувшинов

18 апреля 2024

Студию также обвинили в потенциальном обмане зрителей

Студия A24 опубликовала серию новых постеров к экшн-драме Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, которые вызвали негативную реакцию среди пользователей в сети. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Плакаты изображают постапокалиптические сцены в раздираемых конфликтами крупных городах США – Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Майами и Чикаго. Правда, ни одной из этих сцен нет в самом фильме, что заставило многих задуматься – не дает ли промо-кампания ложное представление о картине потенциальным зрителям.

Еще одной проблемой стал тот факт, что A24 использовала для создания этих постеров искусственный интеллект – это привело к ожидаемой реакции в среде противников нейросетей. Также многих расстроили заметные географические ошибки, допущенные ИИ.

Напомним, что ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ продемонстрировало не только лучший старт для проектов студии A24 в США, но и в России – лента Алекса Гарленда начала свой прокат здесь с 55,5 млн рублей.

Фото: постер фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино провел очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 апреля 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Летучий корабль» все еще на первом месте
Подробнее
Приближается время проведения акции «Месяц без пираток»
Подробнее
Суд требует взыскать более 27 млн рублей со студии Ивана Охлобыстина
Подробнее
Телеканал «КиноТВ» оштрафован на 1 млн рублей за показ фильма «V значит Вендетта»
Подробнее
Предварительная касса четверга: в десятку попали сразу шесть новинок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Падение империи» стартовало со второй строчки
Подробнее
Amazon Prime выпустит российско-ливанский сериал «Ничего личного»
Подробнее
Касса России: «Летучий корабль» остается лидером четвертую неделю подряд
Подробнее
«Триколор Кино и ТВ» займется созданием оригинальных проектов
Подробнее
Национальная премия в области веб-контента назвала лауреатов
Подробнее
Предпродажи уикенда: фантастика «Сто лет тому вперед» уступила «По щучьему велению»
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Объявлена деловая программа Московского международного кинофестиваля
Подробнее
Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора 1-2-3 Production
Подробнее
В Москве прошла премьера триллера «Город тайн. Исчезнувшая»
Подробнее
Стала известна дата вручения премии «Оскар» в 2025 году
Подробнее
Никита Кологривый принял решение хулиганить только в кино
Подробнее
Американская касса: «Падение империи» показало лучший старт в истории компании A24
Подробнее