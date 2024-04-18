А24 подверглась критике за использование нейросетей в промо-кампании «Падения империи»

Студию также обвинили в потенциальном обмане зрителей

Студия A24 опубликовала серию новых постеров к экшн-драме Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, которые вызвали негативную реакцию среди пользователей в сети. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Плакаты изображают постапокалиптические сцены в раздираемых конфликтами крупных городах США – Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Майами и Чикаго. Правда, ни одной из этих сцен нет в самом фильме, что заставило многих задуматься – не дает ли промо-кампания ложное представление о картине потенциальным зрителям.

Еще одной проблемой стал тот факт, что A24 использовала для создания этих постеров искусственный интеллект – это привело к ожидаемой реакции в среде противников нейросетей. Также многих расстроили заметные географические ошибки, допущенные ИИ.

Напомним, что ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ продемонстрировало не только лучший старт для проектов студии A24 в США, но и в России – лента Алекса Гарленда начала свой прокат здесь с 55,5 млн рублей.

Фото: постер фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ