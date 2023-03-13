Форум CSTB.PRO.MEDIA 2023 объявил расписание

Дискуссии, сессии и выставки пройдут 14 и 15 марта

25-й юбилейный форум CSTB.PRO.MEDIA, который пройдет в Москве 14-15 марта в пространстве LOFTHALL 2, 3, объявил расписание мероприятий. С билетом на CSTB.PRO.MEDIA можно будет познакомиться с экспозицией участников, посетить многопотоковую деловую программу и второй фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+.

РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:

14 марта :

11:00 — 13:00

Зал MONTBLANC Стратегическая сессия по актуальной повестке медиаиндустрии.

14:00 — 15:45

Зал GRACE Сессия «Российский рынок рекламы. Digital инвентарь медиакомпаний и новые рекламные продукты».

16:00 — 18:00

Зал GRACE Сессия «Онлайн-платформы. Коллаборации. Монетизация. Контент».

13:00 — 15:00

Зал WOOD Техническая сессия «CASE STUDY».

15:15 — 17:30

Зал WOOD Мероприятие «CONTENT PROMO».



15 марта:

11:00 — 13:00

Зал MONTBLANC Сессия «Платное ТВ. Точки роста в 2023 году».

10:30 — 12:00

Зал GRACE Круглый стол «Перспективы развития рынка цифровизации жилья»: ограничения и «драйверы» рынка умных решений в России.

12:30 — 14:00

Зал GRACE Сессия «Цифровые сервисы как точки роста российского рынка операторов связи».

15:00 — 17:00

Зал GRACE Правовая сессия «Актуальные вопросы регулирования российского рынка операторов связи».

13:00 — 15:30

Зал WOOD VIRTUAL PRODUCTION студия на фестивале ORIGINAL+.

Также стало известно расписание фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, который будет проходить во время форума в зале RATUSHA.

РАСПИСАНИЕ ORIGINAL+:

14 марта:

12:00 — 13:00

«На дне», PREMIER

13:00 — 14:00

«Плейлист волонтера», ОККО

14:00 — 15:30

Круглый стол «Зарубежный контент на российском рынке стриминговых платформ. Что выбирает зритель».

16:00 — 17:00

«Жизнь жить», START

17:00 — 18:00

«Царская прививка», Смотрим

15 марта:

11:30 — 12:00

«Бэби-тур», Kion

12:00 — 13:00

«В парке Чаир», Кино1ТВ

13:00 — 14:00

«Операция «Неман»», WINK

14:00 — 15:00

Круглый стол «Как снять успешный сериал. Секреты творческой кухни».

16:00 — 17:00

«Дело о пропавшей деревне», ИВИ

17:00 — 18:00

«Актрисы», Кинопоиск, Wink

18:00 — 19:00

Заседание членов жюри

19:00

Награждение

14 марта форум объявит победителей 14-й Национальной премии «Большая цифра».