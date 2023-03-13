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Форум CSTB.PRO.MEDIA 2023 объявил расписание

Автор: БК

13 марта 2023

Дискуссии, сессии и выставки пройдут 14 и 15 марта

25-й юбилейный форум CSTB.PRO.MEDIA, который пройдет в Москве 14-15 марта в пространстве LOFTHALL 2, 3, объявил расписание мероприятий. С билетом на CSTB.PRO.MEDIA можно будет познакомиться с экспозицией участников, посетить многопотоковую деловую программу и второй фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+.

РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:

14 марта:
11:00 — 13:00
Зал MONTBLANC Стратегическая сессия по актуальной повестке медиаиндустрии.
14:00 — 15:45
Зал GRACE Сессия «Российский рынок рекламы. Digital инвентарь медиакомпаний и новые рекламные продукты».
16:00 — 18:00
Зал GRACE Сессия «Онлайн-платформы. Коллаборации. Монетизация. Контент».
13:00 — 15:00
Зал WOOD Техническая сессия «CASE STUDY».
15:15 — 17:30
Зал WOOD Мероприятие «CONTENT PROMO».


15 марта:
11:00 — 13:00
Зал MONTBLANC Сессия «Платное ТВ. Точки роста в 2023 году».
10:30 — 12:00
Зал GRACE Круглый стол «Перспективы развития рынка цифровизации жилья»: ограничения и «драйверы» рынка умных решений в России.
12:30 — 14:00
Зал GRACE Сессия «Цифровые сервисы как точки роста российского рынка операторов связи».
15:00 — 17:00
Зал GRACE Правовая сессия «Актуальные вопросы регулирования российского рынка операторов связи».
13:00 — 15:30
Зал WOOD VIRTUAL PRODUCTION студия на фестивале ORIGINAL+.

Также стало известно расписание фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+, который будет проходить во время форума в зале RATUSHA.

РАСПИСАНИЕ ORIGINAL+:

14 марта:
12:00 — 13:00
«На дне», PREMIER
13:00 — 14:00
«Плейлист волонтера», ОККО
14:00 — 15:30
Круглый стол «Зарубежный контент на российском рынке стриминговых платформ. Что выбирает зритель».
16:00 — 17:00
«Жизнь жить», START
17:00 — 18:00
«Царская прививка», Смотрим

15 марта:
11:30 — 12:00
«Бэби-тур», Kion
12:00 — 13:00
«В парке Чаир», Кино1ТВ
13:00 — 14:00
«Операция «Неман»», WINK
14:00 — 15:00
Круглый стол «Как снять успешный сериал. Секреты творческой кухни».
16:00 — 17:00
«Дело о пропавшей деревне», ИВИ
17:00 — 18:00
«Актрисы», Кинопоиск, Wink
18:00 — 19:00
Заседание членов жюри
19:00
Награждение

14 марта форум объявит победителей 14-й Национальной премии «Большая цифра».

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