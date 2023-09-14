Disney приостанавливает эксклюзивные контракты с продюсерами из-за забастовок

Среди них – Джина Родригес, Мэнди Мур, Марк Уэбб и другие

Disney стала еще одной крупной компанией, которая приняла решение приостановить эксклюзивные контракты с продюсерами.

По информации Deadline, на стопе оказались договоренности с кинематографистами, которые не могут выполнять свои обязательства из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров, сразу в нескольких принадлежащих конгломерату подразделениях – 20th Television, ABC Signature, FX Productions и Disney Branded Television.

Инсайдеры утверждают, что компания продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам продюсерских компаний, с которыми были заключены договора, до конца этого года, а их боссам – до первой недели октября.

В числе тех, с кем были приостановлены контракты, называются – актеры Джина Родригес, Джастин Хартли, Майло Вентимилья, Мэнди Мур, режиссер и продюсер Марк Уэбб, продюсер Хиро Мурай и многие другие. Сообщается, что список пополняется по мере уведомления людей.

Представители Disney отказались от комментариев.

Одно из самых крупных соглашений телеподразделений Disney – контракт с продюсером и телевизионным боссом Уорреном Литтлфилдом – на данный момент, остается в силе. Бывший президент NBC Entertainment не имеет отношения к гильдии сценаристов и поэтому сейчас все еще работает над пятым сезоном сериала FX «Фарго».

Напомним, что ранее свои эксклюзивные контракты с ведущими продюсерам приостановили телевизионные подразделения Warner Bros., CBS Studios и NBCUniversal.