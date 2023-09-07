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Телевизионное подразделение Warner Bros. приостановило контракты с ведущими продюсерами

Автор: Илья Кувшинов

7 сентября 2023

Среди них – Джей Джей Абрамс, Грег Берланти, Чак Лорри и многие другие

Забастовки сценаристов продолжают оказывать непосредственное влияние на Голливуд. Variety сообщает, что телевизионное подразделение Warner Bros. приостановило свои эксклюзивные контракты с ведущими продюсерами. В их числе – Джей Джей Абрамс, Грег Берланти, Билл Лоуренс, Джон Уэллс, Чак Лорри и Минди Калинг.

Некоторые из них (например, контракты Лорри и Уэллса) были приостановлены еще несколько месяцев назад в самом начале забастовки Гильдии сценаристов США (WGA). Остальные же продюсеры продолжали работать над своими проектами, которые находились на стадии постпродакшна, по уже готовым сценариям вплоть до начала забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA) 14 июля. Теперь же, когда производство практически полностью встало, политика студии заключается в приостановке всех возможных договоренностей.

Приостановка контракта не является его расторжением. Инсайдеры отмечают, что как только забастовки прекратятся, они вновь будут действительны, причем – дата окончания договора будет увеличена на тот период времени, когда контракт находился на паузе.

С другой стороны, во время перерыва Warner Bros. не будет платить положенные по договору деньги, а это означает, что у производственных компаний могут возникнуть трудности с выплатой заплат сотрудникам – по эксклюзивным контрактам студии берут на себя расходы авторских продакшенов и финансируют разработку проектов.

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