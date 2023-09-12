NBCUniversal и CBS Studios приостановили контракты с продюсерами из-за забастовки сценаристов

Среди них – Лорн Майклс, Фил Макгроу и многие другие

Телевизионные подразделения CBS Studios и NBCUniversal приостановили свои эксклюзивные контракты с ведущими продюсерами из-за забастовки гильдии сценаристов. Об этом сообщает Variety.

В их числе со стороны CBS оказались ведущий программы «Доктор Фил» Фил Макгроу, продюсер Kingdom Business Девон Франклин и исполнительный продюсер «Нэнси Дрю» Лиз Ровински, а со стороны NBCUniversal – Лорн Майклс и его компания Broadway Video, занимающаяся производством Saturday Night Live, вечерних шоу Джимми Фэллона и Сета Майерса, а также многих других телепрограмм.

Представители подразделений отказались от комментариев.

Источник, близкий к CBS Studios, отмечает, что контракты с продюсерами, которые занимаются анимацией или реалити-шоу, остались в силе, потому что на них не распространяются требования гильдии сценаристов. Также подчеркивается, что подразделение будет продолжать выплачивать зарплаты согласно договорам до окончания забастовки или же до конца 2023 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Среди тех продюсеров, с кем контракты все еще действительны, Алекс Курцман и его компания Secret Hideout, продюсеры сериала «Зло» Мишель и Роберт Кинг, компания Джеймса Кордена Fulwell73 и телеведущий Стивен Колбер.

Примерно то же самое происходит и в NBCUniversal – подразделение приостановило только те контракты, которые не могут выполняться из-за забастовки гильдии сценаристов.

Напомним, что на прошлой неделе свои эксклюзивные контракты с ведущими продюсерами приостановило телевизионное подразделение Warner Bros. В их числе оказались Джей Джей Абрамс, Грег Берланти, Билл Лоуренс, Джон Уэллс, Чак Лорри и Минди Калинг.