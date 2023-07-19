«Доктор Кто» продолжится, несмотря на забастовки

Маетариал для сериала уже отснят

Рассел Т. Дейвис, шоураннер сериала «Доктор Кто», подтвердил, что съемки 14 сезона, начавшиеся в 2022 году, завершены. В роли 15-го Повелителя Времени выступил шотландский актер Шути Гатва, а его спутницу по имени Руби Сандей сыграла Милли Гибсон. Премьера нового сезона шоу запланирована на 2024 год, после выхода в ноябре этого года специальных выпусков с вернувшимся к роли Доктора Дэвидом Теннантом.

«Доктор Кто» с выпуском 14 сезона будет впервые транслироваться на стриминговой платформе Disney+. Создатели сериала приняли такое решение в рамках партнерства между BBC и Disney. Это может помочь повысить статус «Доктора Кто» как глобальной франшизы.

Помимо Шути Гатвы и Милли Гибсон, в новом сезоне снимались Джена Редгрейв в роли Кейт Стюарт, Бонни Лэнгфорд в роли бывшей спутницы Доктора Кто Мелани Буш, Айнарин Барнард сыграет политика Роджера ап Гвиллияма, Джинкс Муссон — злодейку, Индира Варма — Герцогиню, Ленни Раш — таинственного Морриса. Также в нераскрытых на данный момент ролях примут участие Джонатан Грофф, Анита Добсон и Мишель Гринидж.

Фото: кадр из сериала «Доктор Кто»