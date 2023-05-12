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В Югре создается академия «Дух огня»

Автор: БК

12 мая 2023

Об этом губернатор региона рассказала министру культуры

По словам главы ХМАО Натальи Комаровой, при фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске будет создана Академия «Дух Огня», которая «станет местом для формирования творческого и индустриального диалога».

Академия в июне будет работать на ПМЭФ на площадке киностудии «Ленфильм». Также в эти дни там пройдет международный фестиваль народов Севера «Душа России». В программе — ряд дискуссий, связанных в том числе с развитием отечественного кино.

Ольга Любимова, в свою очередь, предложила Наталье Комаровой привлечь к работе дискуссионных площадок академии учеников Школ креативных индустрий. Первая такая ШКИ открылась в ХМАО в 2022 году — в Ханты-Мансийске.

«Развитие кинопроизводства — один из эффективных инструментов реализации потенциала регионов и способ воплощения творческих устремлений юных талантов», — отметила Любимова.

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