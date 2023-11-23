«Дворец» Романа Полански вышел в российский прокат в купированном виде

БК стало известно, что фильм был сокращен на две минуты

В российский прокат вышла новая работа Романа Полански ДВОРЕЦ, где одну из главных ролей исполнил Александр Петров – правда, в купированном виде.

По словам журналистов, смотревших картину на мировой премьере в рамках Венецианского кинофестиваля, из фильма пропало несколько фрагментов – в частности, новогоднее обращение Владимира Путина, которое ранее также исчезло из дублированного трейлера ДВОРЦА, эпизод с женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой и другие попытки комикования над русскими.

Представители компании «Про:взгляд» подтвердили БК, что хронометраж фильма в российском прокате отличается от оригинального на 2 минуты, однако не стали уточнять, что именно было вырезано. Правообладателем ленты является компания «Веста», она же занималась получением прокатного удостоверения.

Действие новой работы Полански разворачивается в роскошном отеле в Швейцарии 31 декабря 1999 года, где его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. В картине также сыграли Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз, Антон Пампушный и многие другие.

Фото: кадр из фильма ДВОРЕЦ