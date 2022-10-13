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Европейский кинорынок в 2023 году состоится в очном формате

Автор: БК

13 октября 2022

Мероприятия пройдут с 16 по 22 февраля

Организаторы Берлинского кинофестиваля заявили, что в 2023 году Европейский кинорынок (EFM), который проходит параллельно с международным смотром, впервые за два года состоится в очном формате. Кинорынок пройдет с 16 по 22 февраля. Кроме того, на 18-22 февраля запланирован рынок Berlinale Co-Production, Berlinale Talents (18–23 февраля) и World Cinema Fund. 

В 2023 году Берлинский международный кинофестиваль пройдет также в очном формате с 16 по 26 февраля. На грядущем смотре будет вручена новая награда за лучший сериал. 

В прошлом году смотр проходил с ограничением в 50% заполняемости кинозалов, вечеринок и ковровых дорожек, а в 2021-м состоялся в онлайн-формате. 

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