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Осенью в Сочи планируется проведение кинофестиваля вместо отмененного «Кинотавра»

Автор: БК

1 июня 2022

Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова

Минкультуры РФ обсуждает с представителями отрасли проведение кинофестиваля вместо отмененного «Кинотавра». Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

«Безусловно, будет фестиваль, связанный с кинематографом, безусловно он будет в Сочи, осенью, все подробности и специфику мы обсуждаем с отраслью. В первую очередь это должен быть отраслевой очень серьёзный киносмотр», — отметила министр.

24 марта президент «Кинотавра» Александр Роднянский сообщил, что фестиваль в 2022 году не состоится. Уже 29 марта Ольга Любимова заявила, что Минкультуры России может провести национальный кинофестиваль в Сочи, который займет место отмененного в этом году «Кинотавра».

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