Осенью в Сочи планируется проведение кинофестиваля вместо отмененного «Кинотавра»
Автор: БК
1 июня 2022
Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова
Минкультуры РФ обсуждает с представителями отрасли проведение кинофестиваля вместо отмененного «Кинотавра». Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
«Безусловно, будет фестиваль, связанный с кинематографом, безусловно он будет в Сочи, осенью, все подробности и специфику мы обсуждаем с отраслью. В первую очередь это должен быть отраслевой очень серьёзный киносмотр», — отметила министр.
24 марта президент «Кинотавра» Александр Роднянский сообщил, что фестиваль в 2022 году не состоится. Уже 29 марта Ольга Любимова заявила, что Минкультуры России может провести национальный кинофестиваль в Сочи, который займет место отмененного в этом году «Кинотавра».
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