Фонд кино назвал победителей питчинга кинокомпаний-лидеров

Финансирование получили 13 фильмов

С 22 февраля по 25 марта 2022 года Фонд кино осуществил сбор заявок на поддержку производства национальных фильмов от организаций кинематографии, являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

По результатам проведения процедуры отбора Фонд кино утвердил к получению поддержки 13 национальных фильмов.

№ Название фильма (в алфавитном порядке) Наименование организации 1 БЕЙРУТ АО «Дирекция Кино» 2 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» 3 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА ООО «Централ Партнершип» 4 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ АО «Дирекция Кино» 5 КРАКЕН ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» 6 КРЫСОЛОВ ООО «Арт Пикчерс Студия» 7 МИРА ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 8 МОМЕНТ ИСТИНЫ АО «Дирекция Кино» 9 ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ ООО «1-2-3 Продакшн» 10 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА ООО «Арт Пикчерс Студия» 11 ПРАВЕДНИК ООО «Централ Партнершип» 12 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД ООО «Водород 2011» 13 ХОЛОП 2 АО «ВБД Груп»

Финансирование не получили четыре фильма - ВОЛАНД, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 2, КЛИПМЕЙКЕРЫ и ПРОРОК.

БК рассказывал о каждом из этих проектов: