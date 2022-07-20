Лидеры кинопроизводства представили проекты в Фонде кино

В рамках очной защиты 10 компаний заявили 17 фильмов

В Фонде кино состоялась очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства. В этом году на питчинге участвовали все компании-лидеры. По два проекта представили Студия ТРИТЭ (шесть вместе с совместными с «Централ Партнершип» проектами), «Арт Пикчерс Студия», «Марс Медиа», по три – «Дирекция кино» и «Централ Партнершип». Восемь проектов заявлялись впервые, девять уже получали финансирование, некоторые из них не по одному разу.

Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова представила фантастический приключенческий фильм КРАКЕН о борьбе российской подводной лодки с самым опасным чудовищем мирового океана. Режиссером и автором сценария выступает Алексей Сидоров. По сюжету, ракетный подводный крейсер стратегического назначения, выполнявший секретный миссию, которая была известная только высшему руководству страны, бесследно исчезает в Гренландском море. На поиски крейсера отправляют подводную лодку «Энигма». Во время поисков она вступает в бой с американским подлодками, что пробуждает морское чудовище. Интересно, что если в прошлом году создатели обозначали время действия как период Холодной войны, то теперь сюжет разворачивается в настоящее время. Фильм рассказывает о столкновении человека с первородным злом, стихией хаоса, неизвестностью. Создатели обещают зрелище, полное приключений, опасностей, где зритель увидит профессионализм экипажа, верность сослуживцам и воинскому долгу. Основной претендент на главную роль – Александр Петров. Также создатели хотели бы пригласить на основные роли Данилу Козловского, Петра Федорова, Милоша Биковича. В создании картины также участвует «Марс Медиа».

Студия ТРИТЭ впервые представила семейный мюзикл, приключенческую комедию БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ по мотивам советского мультфильма. В фильме будет рассказано о детстве Трубадура, его первом знакомстве с животными. А после побега из дворца Трубадуру, Принцессе и героям-животным предстоит большое путешествие на фестиваль, во время которого им придется сразиться с разбойниками, сыщиком и преодолеть различные испытания. Режиссером заявлен Алексей Нужный. В образе Трубадура предстанет Тихон Жизневский, сыщика – Константин Хабенский, Короля – Сергей Бурунов, Королевы разбойников ­– Мария Аронова, Кошки – Ирина Горбачева, Пса – Милош Бикович, Осла – Юрий Стоянов. Фильм обширен по географии и будет сниматься на Южном Урале, в Крыму, Оренбургской области, Краснодарском крае, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Проект создается совместно с «Союзмультфильмом». В картине будет использована оригинальная музыка Григория Гладкова. Создатели обещают яркий красивый музыкальный фильм-путешествие. Съемки планируются в следующем году.

«1-2-3 Продакшн» заявила комедию о дне сурка ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ. По сюжету, Катя решила уехать из опостылевшего родного провинциального городка, но обнаружила, что попала во временную петлю – стоит ей пересечь границы города, как день запускается снова. Со временем героиня начинает лучше узнавать город, местных жителей и себя. По словам создателей, это трогательная и смешная история о сложностях поиска своего места в жизни в душевной атмосфере российской глубинки и в лучших традициях советских фильмов. Продюсер Нелли Яралова считает картину потенциальным хитом и большой зрительской народной комедией. Режиссер и соавтор сценария – Алексей Зотов, Авторы сценария – Олег Маловичко, Алексей Зотов, Анастасия Кутеева, Александр Иштриков. Бюджет производства – 120 млн рублей, запрашивают – 80 млн рублей.

Art Pictures Studio представила два проекта, ранее уже получавших финансирование. Съемки фантастического фильма КРЫСОЛОВ практически подошли к завершению. По сюжету, в ближайшем будущем в результате экспериментов с человеческим геномом появился новый вид людей. После мировой войны между гибридными людьми с отредактированным ДНК (крысами) и обычными смертными (крысоловами) отец ищет свою взрослую дочь. Главные роли исполняют Лиза Янковская и Александр Кузнецов. Режиссером выступит Алексей Мизгирев, также написавший сценарий вместе с Андреем Золотаревым. Фильм будет завершен следующим летом. В прокат картину выпустит в 2023 году «Централ Партнершип».

В монтажно-тонировочном периоде находится приключенческий фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА. Картина расскажет о кругосветном путешествии Федора Конюхова, обогнувшем за 11 дней земной шар на воздушном шаре. В фильме снимались Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский. Режиссером выступил Игорь Волошин. Продюсируют Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель, Александр Андрющенко. Объем графики велик, поэтому фильм будет готов летом следующего года. В прокат картину во второй половине 2023 года выпустит ЦПШ. Поскольку история известна в мире, создатели надеются на хорошие международные продажи картины.

Bazelevs представила истерн, приключенческую драму КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 2. Создатели хотят развивать трилогию, киновселенную с хай-концептом про русского национального героя, который живет в каждом из нас и появляется для защиты родины. По мнению режиссера Андрея Богатырева, уникальность русского супергероя состоит в том, что это не персона, а собирательный образ – неизвестный солдат. Красный призрак выходит из народа и погибает, но его эстафету принимает следующий герой. В сиквеле действие будет происходить во время войны 1812 года. Красный призрак спасает юного графа от французов после нападения на его имение. Дворянин становится учеником партизана и следующим героем. Алексей Шевченков снова сыграет первого призрака. В дримкасте – Стася Милославская, Алексей Чадов, Александр Робак, Марина Александрова. Продюсеры – Мария Затуловская, Лала Рустамова, Тимур Асадов. Бюджет проекта составляет 200 млн рублей. Партнерами картина станут СТС, НМГ, «Кинопоиск». Продюсеры планируют завершить работу над фильмом в конце 2023 года и выпустить его в начале 2024 года.

Yellow, Black & White представила продолжение народной комедии ХОЛОП 2. Съемочная команда и актерский состав первого фильма сохранятся. Режиссером заявлен Клим Шипенко, сценаристы – Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков. Продюсируют Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Таймураз Бадзиев, Антон Златопольский, Вадим Верещагин. В фильме будут сниматься Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева. Бюджет производства – 500 млн рублей. Съемки планируются осенью этого года и весной следующего. В прокат картину выпустит «Централ Партнершип» в декабре 2023 года. На маркетинг планируют потратить 150 млн рублей.

В сентябре компания «Водород 2011» планирует приступить к съемкам приключенческого фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД по произведениям Кира Булычева. Режиссером выступит Александр Андрющенко. Продюсеры – Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин. За визуальные эффекты отвечает MainRoad|Post. На большие экраны картину выпустит 28 декабря 2023 года ЦПШ. Цифровой релиз предусмотрен на Okko.

«Дирекция Кино» впервые представила мелодраму ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА), повествующей об истории времени через историю чувства. Судя по описанию, картина романтизирует становление Советского Союза и неожиданно возрождает жанр соцреализма. По словам продюсера Анатолия Максимова, фильм расскажет о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны и мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. По мнению продюсера, Великая Отечественная Война навсегда закрыла этот мир визуальной энергии, мир большого стиля, который сливается в исторической перспективе с токсичной памятью о репрессиях и закрыт поздним сталинский ампиром. Создатели преследуют идею пережить прошлое в кино как уникальное событие, в котором есть страх, ужас, гордость, радость, и отпустить его. Съемки картины начались. В фильме снимаются Кирилл Кузнецов, Ангелина Стречина, Роман Васильев, Федор Федотов, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Антон Момот, Алена Бабенко, Игорь Петренко, Роман Мадянов, Софья Эрнст, Агрипина Стеклова. Александр Устюгов предстанет в образе Сталина. Режиссером выступает Дмитрий Иосифов. Сопродюсер – Константин Эрнст. На большие экраны картина выйдет 7 сентября 2023 года.

Политический триллер БЕЙРУТ основан на реальных событиях. По сюжету, в 1985 году в разрушенном десятилетней гражданской войной Бейруте похищают советских дипломатов, двое из них оказываются кадровыми разведчиками. Режиссером заявлен Тимур Алпатов. Сценарий написал Олег Маловичко. Продюсеры – Анатолий Максимов и Константин Эрнст. Бюджет производства составляет 860 млн рублей. Съемки запланированы на февраль – май следующего года. Частично они пройдут в Марокко. В прокат картина выйдет 23 февраля 2024 года. Продюсеры предполагают собрать 800 млн рублей. Расходы на маркетинг составят 100 млн рублей. Создатели работают вместе со Службой внешней разведки.

15 августа начнутся съемки военной драмы МОМЕНТ ИСТИНЫ по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». По сюжету, во время Второй мировой в Белоруссии были окружены и ушли в лес несколько тысяч немцев. Так как они оказались в тылу советской армии, они пытались согласовать по рации с Берлином направление прорыва. Советские контрразведчики пытаются найти в лесу немецких диверсантов. Картина претерпела уже несколько подготовительных периодов и два раза получала финансирование Фонда кино. Фильм будет сниматься в Ростове-на-Дону, Карелии, Ленинградской области. Режиссером выступит Алексей Андрианов. Прокат намечен на вторую половину 2023 года.

Предположительно в мае 2023 года будет готова вольная экранизация «Мастера и Маргариты» от «Марс Медиа» ВОЛАНД. Режиссером выступает Михаил Локшин. Продюсеры – Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Игорь Толстунов, Юлия Иванова, Наталия Клибанова. В фильме снимались Август Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник. Осенью предстоят съемки библейской части. Многочисленные тест-просмотры, по словам продюсеров, показали положительную реакцию зрителей. Бюджет проекта составляет 1,2 млрд рублей, запрашивают 300 млн. Ранее компания уже получила 500 млн рублей. За визуальные эффекты отвечает MainRoad|Post.

На этапе пост-продакшн находится фантастический фильм МИРА. Картина подается в третий раз, финансирование получала однажды. «Голливуд ушел, а мы столько лет приучали зрителя к американскому кино. Я считаю это кино реальной альтернативой Голливуду», – заявил продюсер Рубен Дишдишян. По словам создателей, это большое семейное кино с эмоциональным и визуальным аттракционом, кино о ценности семьи и любви к своим близким, о самопожертвовании и прощении. В фильме снимались Вероника Устимова, Евгений Егоров, Максим Лагашкин, Дарья Мороз, Анатолий Белый, Кирилл Зайцев. Режиссер – Дмитрий Киселев. Бюджет картины вырос с 500 до 540 млн рублей из-за компьютерной графики. Запрашивают у Фонда кино 163 млн рублей, 187 млн получали ранее. Картина будет готова к декабрю этого года.

Кинокомпания СТВ представила комедию КЛИПМЕЙКЕРЫ для зрителей 35+. По сюжету, молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые – в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья – лучшие клипмейкеры страны, клиенты — главные ее звезды. В фильме снимались Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Иван Макаревич. Режиссер и автор сценария – Григорий Константинопольский. Продюсируют Сергей Сельянов, Ирина Барк, Евгения Цицина, Екатерина Джагарова. Картина выйдет в прокат 29 декабря 2022 года.

«Централ Партнершип» представила на дофинансирование военную драму ПРАВЕДНИК. По сюжету, советский офицер вывел в 1942 году более 200 евреев из белорусского села Долгиново за линию фронта. В картине снимались Александр Яценко, Константин Хабенский, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн. Режиссером стал Сергей Урсуляк, продюсерами – Тимур Вайнштейн, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Юлия Сумачева. Производством занимаются «Централ Партнершип», Студия ТРИТЭ, «Россия 1», WeiTMedia, «Киевская площадь». Съемки картины завершены, предположительно фильм будет готов в ноябре, а в прокат сможет выйти в первой половине следующего года.

В марте следующего года ЦПШ планирует приступить к съемкам экранизации сказки Александра Волкова, семейного фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. По сюжету, ураган уносит Элли в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой она отправляется вместе со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом в Изумрудный город на поиски Волшебника. Режиссером заявлен Игорь Волошин. Продюсируют Петр Ануров, Вадим Верещагин, Александр Горохов. Производством занимаются «Централ Партнершип», Студия ТРИТЭ, «Кинослово», CGF. В случае успеха продюсеры планируют развить франшизу – в настоящее время пишется сценарий по «Урфину Джюсу».

Юра Борисов сыграет Александра Пушкина в мюзикле ПРОРОК. Фильм построен как последовательность live-action сцен и музыкальных номеров с оригинальными музыкальными темами. Картина расскажет историю взросления великого русского поэта и о его роли в создании нашей культуры В ключевые моменты жизни Пушкина в картине будут вставлены хореографические номера с оригинальной музыкой и текстами, а иногда – со стихами Пушкина. В картине также снимаются Паулина Андреева, Кирилл Ковбас. В качестве референсов называют ЛА-ЛА ЛЕНД, АННУ КАРЕНИНУ, ВЛЮБЛЕННОГО ШЕКСПИРА. Режиссером выступит Феликс Умаров («Домашнее поле»). Сценарий написал Василий Зоркий. Продюсеры – Петр Ануров, Вадим Верещагин, Григорий Стоялов. ЦПШ выпустит картину 14 февраля 2024 года.