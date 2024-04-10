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Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров

Автор: БК

10 апреля 2024

Она состоится 12 апреля в большом зале МИА «Россия сегодня»

12 апреля в большом зале МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Начало мероприятия в 11:30.

Напомним, что сейчас в списке компаний-лидеров находятся Yellow, Black & White, «Дирекция кино», 1-2-3 Production, Art Pictures Studio, «Водород», кинокомпания СТВ, студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

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