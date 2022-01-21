Фонд кино начал прием заявок на поддержку отечественных фильмов в прокате

Рассматриваются релизы первого и второго кварталов 2022 года

Фонд кино анонсировал новый этап приема заявок на отбор кинопроектов для поддержки в кинопрокате. Информация об этом появилась на сайте организации.

В соответствии с приказом, с 20 января по 21 февраля 2022 года возможна подача заявок на господдержку национальных фильмов, выходящих в прокат в первом и втором кварталах 2022 года.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда кино.