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Фонд кино начал прием заявок на поддержку отечественных фильмов в прокате

Автор: Виолетта Палий

21 января 2022

Рассматриваются релизы первого и второго кварталов 2022 года

Фонд кино анонсировал новый этап приема заявок на отбор кинопроектов для поддержки в кинопрокате. Информация об этом появилась на сайте организации.

В соответствии с приказом, с 20 января по 21 февраля 2022 года возможна подача заявок на господдержку национальных фильмов, выходящих в прокат в первом и втором кварталах 2022 года.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда кино.

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