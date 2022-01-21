Фонд кино начал прием заявок на поддержку отечественных фильмов в прокате
Автор: Виолетта Палий
21 января 2022
Рассматриваются релизы первого и второго кварталов 2022 года
Фонд кино анонсировал новый этап приема заявок на отбор кинопроектов для поддержки в кинопрокате. Информация об этом появилась на сайте организации.
В соответствии с приказом, с 20 января по 21 февраля 2022 года возможна подача заявок на господдержку национальных фильмов, выходящих в прокат в первом и втором кварталах 2022 года.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда кино.
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