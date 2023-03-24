top banner

Объединенная киносеть выиграла суд у IMAX

24 марта 2023

Канадцев обяжут выплачвать российской компании 200 тыс. в день в случае неисполнения договоренностей

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» о понуждении канадской корпорации IMAX к исполнению своих договорных обязательств. Об этом сообщают «Ведомости». 

Судебное решение обязывает корпорацию IMAX продолжить исполнение двух заключенных с ООО «Райзинг Стар Медиа» (владельцем объединенной киносети) контрактов: договор на товарный знак и договор на техническое обслуживание, заключенные 01.12.08. 

Решение арбитража подписано 22 марта. В случае неисполнения решения суда канадской компании в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу, с IMAX в пользу «Формулы Кино» и «Синема Парка» ежедневно будет взиматься неустойка в размере 200 000 тысяч рублей  за каждый день неисполнения судебного акта. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

В июле прошлого года стало ясно, что компания IMAX покинула российский рынок, причем не объявив об этом официально. С 1 июня всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон. В августе гендиректор киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин рассказал, что IMAX запретила показывать в России кино в своем формате при том, что само оборудование принадлежит показчикам, и что он намерен судиться с корпорацией. В ноябре 2022 года исковое заявление «Райзинг Стар Медиа» к IMAX было принято к производству. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Джон Уик 4» вышел на тропу рекордов
Подробнее
«Атмосфера кино» представила ближайшие релизы
Подробнее
Артемий Драгунский экранизирует «Денискины рассказы»
Подробнее
Релизы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатра Okko 19 марта
Подробнее
Официальная касса России: в прокате произошла очередная смена лидера
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» уверенно лидирует
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 марта 2023 года
Подробнее
Объявлены лауреаты сценарного конкурса «Метод»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 марта
Подробнее
Касса четверга: картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавила чарт
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2023 году
Подробнее
Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» вышла из совместного предприятия с Viasat
Подробнее
«Три богатыря» станут мультсериалом
Подробнее
«Горький fest» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» уверенно выигрывает лидерство
Подробнее
Кинотеатры могут освободить от выплат авторам саундтреков
Подробнее
Турецкий продакшн инвестирует в мультфильм Тимура Бекмамбетова про Ходжу Насреддина
Подробнее
Крупнейшие западные студии сокращают затраты в 2023 году
Подробнее
Государство обяжет предупреждать об употреблении наркотиков в кино и книгах
Подробнее