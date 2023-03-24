Объединенная киносеть выиграла суд у IMAX

Канадцев обяжут выплачвать российской компании 200 тыс. в день в случае неисполнения договоренностей

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» о понуждении канадской корпорации IMAX к исполнению своих договорных обязательств. Об этом сообщают «Ведомости».

Судебное решение обязывает корпорацию IMAX продолжить исполнение двух заключенных с ООО «Райзинг Стар Медиа» (владельцем объединенной киносети) контрактов: договор на товарный знак и договор на техническое обслуживание, заключенные 01.12.08.

Решение арбитража подписано 22 марта. В случае неисполнения решения суда канадской компании в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу, с IMAX в пользу «Формулы Кино» и «Синема Парка» ежедневно будет взиматься неустойка в размере 200 000 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

В июле прошлого года стало ясно, что компания IMAX покинула российский рынок, причем не объявив об этом официально. С 1 июня всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон. В августе гендиректор киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин рассказал, что IMAX запретила показывать в России кино в своем формате при том, что само оборудование принадлежит показчикам, и что он намерен судиться с корпорацией. В ноябре 2022 года исковое заявление «Райзинг Стар Медиа» к IMAX было принято к производству.