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Корпорация IMAX ушла из России

Автор: БК

23 июля 2022

Согласно неподтвержденным данным, американская компания IMAX ушла из России. Официально о своем уходе компания не сообщала. На запрос БК на момент публикации представители компании в России не ответили. Как отметила Анна Афанасьева в своем телегам-канале "Камера, топор!", с 1 июня всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон.

На момент публикации корреспондентам БК не удалось связаться с сотрудниками корпорации. При этом адреса корпоративной почты перестали принимать письма.

Согласно финансовой отчетности компании за первый квартал текущего года, IMAX имеет в России дебеторскую задолженность в размере $6,9 млн. В качестве меры предосторожности корпорация сформировала специальный финансовый резерв, который практически полностью покрывает данную задолженность на российском рынке.

Мировые кассовые сборы в кинозалах IMAX за первый квартал составили $173,2 млн, что на 57% превосходит аналогичный показатель прошлого года. В последние годы IMAX остается одной из ведущих в мире технологических компаний в сфере развлечений. В России сеть IMAX насчитывала около 50 залов. В последние пять лет отечественный рынок приносил до 3% глобального годового бокс-офиса корпорации.

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