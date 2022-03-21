Общие сборы игровых фильмов в залах IMAX перешагнули рубеж в $10 млрд

Решающий вклад в покорение заветной отметки внес новый «Бэтмен»

Корпорация IMAX объявила, что сборы игровых полнометажных фильмов, выпущенных в одноименном премиальном формате, преодолели совокупный рубеж в $10 млрд в мировом прокате, сообщает Deadline. Полноценная переориентация на полнометражное кино с различного альтернативного контента, которым компания до этого успешно занималась 30 лет, произошла в 2002 году, в момент повторного выпуска в прокат фильма Рона Ховарда АПОЛЛОН 13.

В период пандемии зрители стали охотнее посещать сеансы именно в премиум-форматах, в том числе IMAX. В частности, в момент старта блокбастера Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который за первый уикенд по всему миру заработал $600,5 млн, кинозалы IMAX принесли релизу $36,2 млн. Это стало рекордным стартом для фильма Sony в формате IMAX в мировом прокате. К примеру, результат предыдущей части франшизы ВДАЛИ ОТ ДОМА были превзойдены на 25%, и это при выходе второй части в Китае. В североамериканском прокате НЕТ ПУТИ ДОМОЙ взял на старте $260,1 млн, из которых на 407 IMAX-экранах фильм заработал $22 млн. Это стало крупнейшим стартом для проекта Sony на североамериканском рынке, третьим лучшим показателем для релизов IMAX в декабре и пятым лучшим дебютом в данном формате в принципе.

Другой важной вехой в истории формата в прошлом году стала ДЮНА, хотя выход картины Дэни Вильнева одновременно состоялся как в кинотеатрах, так и на онлайн-платформе HBO Max. На долю IMAX пришлось $9 млн на 404 экранах в США или 22% от $41,1 млн, заработанных ДЮНОЙ на старте. В конечном счете общемировая касса фантастической ленты, номинированной в данный момент на десять премий американской Киноакадемии, выросли до $50 млн.

На долю сеансов в формате IMAX недавно вышедшего в мировой прокат нового БЭТМЕНА пришлось $47,6 млн. Всего в мировом прокате кинокомикс с Робертом Паттинсоном заработал уже почти $600 млн. Из них на США пришлась половина – $300,1 млн ($28,5 млн в IMAX). В минувшие выходные БЭТМЕН стартовал в Китае на 440 экранах и собрал $2 млн. Это составляет 17% от 12,1 млн валовых стартовых сборов в Поднебесной.

Конкретно за прошлый год общие кассовые сборы кинозалов IMAX составили $638 млн. Это на 146% больше, чем показатели компании за 2020-й. На долю премиального формата пришлось около 3% от общего объема мирового бокс-офиса 2021-го, достигшего $21,4 мрлд (+78% в сравнении с 2020-м). Четвертый квартал 2021-го стал лучшим по показателям бокс-офиса с рекордного для корпорации 2021 года.

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