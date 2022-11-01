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В доходах IMAX растет доля сборов хитов из Индии и других стран

Автор: Никита Никитин

1 ноября 2022

Корпорация опубликовала отчет за третий квартал 2022 года

Корпорация IMAX опубликовала финансовый отчет по итогам третьего квартала, сообщает Deadline. В доходах компании растет доля успешных местных хитов на международных рынках, что вкупе со скорым стартом сиквелов АВАТАРА и ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ вселяет большой оптимизм руководству IMAX на ближайшее будущее.

В третьем квартале у компания показала чистый убыток в размере 5 центов на акцию. Это сигнализирует об улучшении обстановки по сравнению с 8 центами за аналогичный период прошлого года. В то же время эксперты прогнозировали не убыток, а прибыль в размере 3 центов на акцию. То есть компания IMAX все же не смогла оправдать прогнозы аналитиков Уолл-стрит в отношении своих доходов в третьем квартале. В то же время было и то, чем IMAX мог похвастаться. Общая прибыль за квартал составила $68,8 млн, что больше аналогичного показателя с апреля по июнь на 21%. Также полученная сумма превосходит консенсус-прогноз аналитиков, составивший $68,39 млн. Львиную долю поступлений здесь составили кассовые сборы, они равны $177,1 млн. Рост в сравнении с прошлым периодом равен 25%. Треть из полученной суммы принесли хиты с различных локальных рынков, снятые на местных языках.

Согласно оценке руководства компании, динамика доходов в третьем квартале является отражением затишья в кинопрокате, которое наблюдалось на протяжении августа-сентября. В то же время генеральный директор IMAX Рич Гелфонд обратил внимание на высокие результаты локальных фильмов, выходивших в кинозалах IMAX по всему миру. Проекты наподобие RRR и DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO не только становились хитами на местных рынках, но и обладают ощутимым экспортным потенциалом. Тенденция к выпуску международных хитов зародилась в период пандемии COVID-19, когда многие локальные проекты прекрасно проявили себя на отдельных рынках. Рич Гелфонд уверен, что данное направление получит свое развитие и в дальнейшем. По его словам, в 2023 году на разных рынках в формате IMAX должны выйти от 30 до 40 локальных проектов. Одним из ведущих рынков в данном сегменте является в данный момент Индия. В 2019 году на ее долю приходилось всего 2% от общего объема кассовых сборов IMAX, но в этом году этот показатель составляет уже 35%.

Корпорация, известная своей приверженностью премиальным форматам и качеству кинопоказа, возлагает заметные надежды на четвертый квартал, когда должны выйти особо перспективные  блокбастеры АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ и ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА. Как известно, значительную долю сборов первому АВАТАРУ Джеймса Кэмерона в 2009 году принесли именно экраны IMAX.

Согласно отчету, к концу текущего года IMAX введет в эксплуатацию от 80 до 100 новых кинозалов, что будет больше, чем в прошлом году. В 2021 году по всему миру было открыто 75 новых кинозалов формата IMAX.

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