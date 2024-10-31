top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Netflix и IMAX могут заключить контракт на кинотеатральный релиз «Хроник Нарнии»

Netflix и IMAX могут заключить контракт на кинотеатральный релиз «Хроник Нарнии»

Автор: Илья Кувшинов

31 октября 2024

Стриминговый гигант не хочет терять контракт с режиссером Гретой Гервиг

Кассовый успех БАРБИ позволил Грете Гервиг ставить свои условия – источники The Hollywood Reporter сообщают, что IMAX и Netflix ведут предварительные переговоры насчет широкого кинотеатрального релиза грядущей экранизации ХРОНИК НАРНИИ.

Напомним, что стриминговый сервис категорически отрицает кинопрокатную модель, о чем недавно вновь заявил один из генеральных директоров Netflix Тед Сарандос. Однако с новым проектом Гервиг ситуация сложнее – постановщик категорически настаивает на кинотеатральной дистрибуции грядущей картины, а платформа не готова терять контракт с самой кассовой женщиной-режиссером.

По слухам, фильм может дебютировать на IMAX-экранах в праздничный уикенд Дня Благодарения 2026 года, а затем появиться на Netflix в Рождество. Инсайдеры утверждают, что традиционные студии будут очень недовольны, если IMAX выделит залы для показа стримингового проекта в праздничный сезон, да еще и с таким коротким окном между цифровым релизом.

Генеральный директор IMAX Рич Гелфонд пока не стал ни комментировать, ни опровергать статус переговоров с Netflix. По информации источников, Гервиг общалась непосредственно с ним в надежде убедить медиаменеджера на потенциальную сделку с Netflix.

Фото: кадр из фильма ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Красный шелк» будет прокатываться в Китае как локальный фильм
Подробнее
Глава Роскомнадзора объяснил замедление YouTube проблемами с оборудованием
Подробнее
Касса России: сказка «Огниво» стала лидером уикенда
Подробнее
Касса четверга: приключенческая сказка «Огниво» возглавила прокат
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» получил новую дату выхода в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 октября 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Огниво» ожидаемо вырвалось в лидеры
Подробнее
Предварительная касса уикенда: фильм «Огниво» уверенно выиграл уикенд
Подробнее
Россия и Китай планируют подписать меморандум о совместном кинопроизводстве
Подробнее
«Цифровое Телевидение» и Wink назвали победителей питчинга анимационных проектов
Подробнее
Стали известны получатели рибейтов кинопроизводителям в Пермском крае в 2024 году
Подробнее
В Москве состоялся премьерный показ сериала «Жвачка»
Подробнее
«Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом 2024 года в российском прокате
Подробнее
Новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли вновь лишились сценариста
Подробнее
Комедийный экшн с Дуэйном Джонсоном претендует на звание одного из главных провалов 2024 года
Подробнее
Саундтрек Ханса Циммера ко второй «Дюне» исключен из гонки за «Оскар»
Подробнее
Половина жителей городов России продолжает пользоваться подписками на онлайн-кинотеатры
Подробнее
Владимир Путин прокомментировал готовящийся меморандум о совместном кинопроизводстве с Китаем
Подробнее
Временная стабильность: итоги СПбМКФ 2024
Подробнее
В Москве прошла зрительская премьера фантастической драмы «Пришелец»
Подробнее

Новости по теме

Netflix по-прежнему не собирается выпускать свои фильмы в широкий кинопрокат
Подробнее
Netflix раскрыл статистику по просмотрам за первое полугодие 2024 года
Подробнее
Британские сериалы возглавили топ самых популярных шоу Netflix в 2024 году
Подробнее
Netflix стал жертвой хакеров
Подробнее
Общее число подписчиков Netflix превысило 238 млн человек
Подробнее