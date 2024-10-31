Netflix и IMAX могут заключить контракт на кинотеатральный релиз «Хроник Нарнии»

Стриминговый гигант не хочет терять контракт с режиссером Гретой Гервиг

Кассовый успех БАРБИ позволил Грете Гервиг ставить свои условия – источники The Hollywood Reporter сообщают, что IMAX и Netflix ведут предварительные переговоры насчет широкого кинотеатрального релиза грядущей экранизации ХРОНИК НАРНИИ.

Напомним, что стриминговый сервис категорически отрицает кинопрокатную модель, о чем недавно вновь заявил один из генеральных директоров Netflix Тед Сарандос. Однако с новым проектом Гервиг ситуация сложнее – постановщик категорически настаивает на кинотеатральной дистрибуции грядущей картины, а платформа не готова терять контракт с самой кассовой женщиной-режиссером.

По слухам, фильм может дебютировать на IMAX-экранах в праздничный уикенд Дня Благодарения 2026 года, а затем появиться на Netflix в Рождество. Инсайдеры утверждают, что традиционные студии будут очень недовольны, если IMAX выделит залы для показа стримингового проекта в праздничный сезон, да еще и с таким коротким окном между цифровым релизом.

Генеральный директор IMAX Рич Гелфонд пока не стал ни комментировать, ни опровергать статус переговоров с Netflix. По информации источников, Гервиг общалась непосредственно с ним в надежде убедить медиаменеджера на потенциальную сделку с Netflix.

Фото: кадр из фильма ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ