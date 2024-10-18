Netflix по-прежнему не собирается выпускать свои фильмы в широкий кинопрокат

Количество платных подписчиков стриминга выросло на 5,1 млн человек

Со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос рассказал инвесторам об успехах стриминга за третий квартал 2024 года и еще раз подчеркнул, что сервис стремится любой ценой избежать широкого кинотеатрального проката.

«Мы считаем, что у нас правильная модель, и мы не собираемся ее менять. Повторюсь: мы занимаемся развлекательным бизнесом по подписке, и как вы можете видеть из наших показателей – у нас это неплохо получается. Картины, которые попали в нашу десятку лучших, получили более 100 млн просмотров. Мы хотим и дальше повышать ценность подписки для наших пользователей – ведь достаточно не заставлять их ждать месяцами фильм, о котором все говорят», – заявил он.

Сарандос также нескромно заметил, что Netflix помогает кинематографистам реализовывать их мечты, давая возможность снимать «лучшие фильмы в их жизни», а затем позволяет этим картинам получить «самую большую в мире аудиторию».

Если говорить о цифрах, то за третий квартал 2024 года количество платных подписчиков стриминга выросло на 5,1 млн человек, достигнув 282,7 млн по всему миру, а общая квартальная выручка составила $9,825 млрд. Ведущими кинопроектами на платформе за этот период стали боевики ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ: АКСЕЛЬ ФОУЛИ и РЕБЕЛ-РИДЖ.

Фото: кадр из фильма РЕБЕЛ-РИДЖ