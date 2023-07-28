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«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала

Автор: БК

28 июля 2023

Общая выручка корпорации составила 182,5 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за второй квартал текущего года. Согласно опубликованным данным, выручка компании за период с апреля по июнь 2023-го увеличилась на 55% год к году и составила 182,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 9,6 млрд рублей. 

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят единая подписка на сервисы «Яндекса», включая «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», а также продюсерский центр «Яндекс Студия», составила 15,5 млрд рублей. Тем самым во втором квартале наблюдается увеличение на 152% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Данный рост обусловлен главным образом увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» на фоне роста общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф «Плюс Мульти». На рост выручки также повлияла хорошая динамика доходов от рекламы и продажи лицензий. Число подписчиков «Яндекс Плюса» за рассматриваемый период достигло 23,5 миллиона, увеличившись на 70% по сравнению со вторым кварталом 2022 года.

Скорректированный показатель EBITDA впервые стал положительным и достиг 1,8 млрд рублей по сравнению с убытком 2,6 млрд в прошлом году. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA (adjusted EBITDA margin) оказалась равна 11,6%. Это объясняется эффектом положительного операционного рычага на фоне роста выручки от продажи подписок (113% год к году), а также существенным повышением эффективности затрат.

«Кинопоиск» остается крупнейшим сервисом по общему числу подписчиков и по числу платных подписчиков среди онлайн-кинотеатров. В среднем за первое полугодие полугодие 2023 года в месяц «Кинопоиск» смотрит 9,1 млн подписчиков «Плюса». Это на 60% больше, чем было в прошлом году.

Как отмечается в отчете, на сегодняшний день возможность прогнозирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остается ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем. Эксперты «Яндекса» не готовы в данный момент давать прогноз финансовых показателей, но планируют и дальше подробно информировать о результатах компании и ключевых направлениях развития бизнеса в ежеквартальных финансовых релизах.

Фото: Яндекс

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