Ольга Филипук возглавит направление развлекательных сервисов «Яндекса»

Ранее она занимала в «Фантехе» должность директора по контенту

В «Яндексе» перестановки – Ольга Филипук назначена на должность руководителя «Фантеха», направления развлекательных сервисов компании.

На новой должности Филипук будет отвечать за подписочный бизнес «Яндекса» и управлять развлекательными сервисами компании: «Кинопоиском», «Яндекс. Музыкой», «Яндекс.Книгами» и «Яндекс.Афишей». Также в ее зоне ответственности окажется «Плюс Студия», собственный продюсерский центр «Яндекса».

Медиаменеджер работает в «Яндексе» с 2017 года. Ранее она занимала в «Фантехе» должность директора по контенту.

Отмечается, что в новой роли Филипук сосредоточится на расширении технологического присутствия «Яндекса» в креативных индустриях, развитии франшиз компании, а также на контентном наполнении «Плюса».

На посту руководителя развлекательных сервисов Ольга будет подчиняться напрямую директору бизнес-группы «Плюса и Финтеха» Артему Савиновскому, который продолжит совмещать должности директора бизнес-группы и генерального директора МКПАО «Яндекс».

Фото: пресс-служба «Яндекса»