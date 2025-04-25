top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2025 года

«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2025 года

Автор: БК

25 апреля 2025

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 32,5 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за первый квартал 2025 года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с января по март увеличилась на 34% год к году и составила 306,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – 12,8 млрд.

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 32,5 млрд рублей, что на 58% выше аналогичного показателя прошлого года. Отмечается, что основную выручку сегменту продолжает приносить подписка, доход от которой вырос на 49% год к году, средний доход на подписчика (ARPU) также увеличился.

Число подписчиков «Плюса» достигло 41,3 млн, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Мультисервисная подписка объединяет доступ к сервисам «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Книги» и «Яндекс Афиша».

«Кинопоиск» остается крупнейшим онлайн-кинотеатром в России по аудитории и по выручке (по данным GfK, Telecom Daily, TMT Consulting). В месяц его смотрит 16,5 млн подписчиков Яндекс Плюса, это на 35% больше, чем годом ранее. В январе 2025-го телеканалы на платформе посмотрели 6,2 млн пользователей (+40% год к году). В топ-10 каналов в 2024 году преобладали федеральные телеканалы, но были и платные тематические каналы о кино – возглавил чарт «Первый канал».

Поддержка кинопроката также приносит свои плоды – в первом квартале 2025 года на «Кинопоиске» и «Яндекс Афише» было продано 1,8 млн билетов в кинотеатры.

Продажи «Яндекс Афиши» на собственном сайте и в приложении в первом квартале 2025 года выросли на 79% до 11,9 млрд рублей, продажи на сайтах партнеров увеличились на 50% до 3,2 млрд рублей.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Касса четверга: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Кракен» вырвался в лидеры
Подробнее
Касса России: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 апреля 2025 года
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах
Подробнее
«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами в контентный кластер KION
Подробнее
Новый фильм во вселенной «Звездных войн» с Райаном Гослингом выйдет в 2027 году
Подробнее
Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ объявил победителей
Подробнее
«Святая Анна»: истории на общем фоне истории
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Кракен» уверенно возглавил прокат
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Урок»
Подробнее
Церемония вручения Евразийской кинопремии состоится в декабре
Подробнее
Американская киноакадемия установила новые правила для «Оскара»
Подробнее
Названы самые популярные сети доставки контента у российских пиратов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение законопроекта о прокатных удостоверениях для стримингов
Подробнее
Международная касса: «Minecraft в кино» все еще на вершине
Подробнее
Американская касса: сразу два проекта Warner Bros. оказались в тройке лидеров
Подробнее

Новости по теме

Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Фильм «Наша Russia. 8 Марта» посмотрело 8,26 млн человек в эфире ТНТ
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах развлекательных сервисов по итогам 2024 года
Подробнее
«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon в России
Подробнее