«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2025 года

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 32,5 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за первый квартал 2025 года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с января по март увеличилась на 34% год к году и составила 306,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – 12,8 млрд.

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 32,5 млрд рублей, что на 58% выше аналогичного показателя прошлого года. Отмечается, что основную выручку сегменту продолжает приносить подписка, доход от которой вырос на 49% год к году, средний доход на подписчика (ARPU) также увеличился.

Число подписчиков «Плюса» достигло 41,3 млн, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Мультисервисная подписка объединяет доступ к сервисам «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Книги» и «Яндекс Афиша».

«Кинопоиск» остается крупнейшим онлайн-кинотеатром в России по аудитории и по выручке (по данным GfK, Telecom Daily, TMT Consulting). В месяц его смотрит 16,5 млн подписчиков Яндекс Плюса, это на 35% больше, чем годом ранее. В январе 2025-го телеканалы на платформе посмотрели 6,2 млн пользователей (+40% год к году). В топ-10 каналов в 2024 году преобладали федеральные телеканалы, но были и платные тематические каналы о кино – возглавил чарт «Первый канал».

Поддержка кинопроката также приносит свои плоды – в первом квартале 2025 года на «Кинопоиске» и «Яндекс Афише» было продано 1,8 млн билетов в кинотеатры.

Продажи «Яндекс Афиши» на собственном сайте и в приложении в первом квартале 2025 года выросли на 79% до 11,9 млрд рублей, продажи на сайтах партнеров увеличились на 50% до 3,2 млрд рублей.