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«Яндекс» отчитался о финансовых результатах развлекательных сервисов по итогам 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

20 февраля 2025

Выручка в данном сегменте составила 98,4 млрд рублей за 12 месяцев

«Яндекс» представил отчетность за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года. Согласно опубликованным данным, выручка сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» в четвертом квартале 2024 года выросла на 56% год к году и составила 32,1 млрд рублей.

Годовая выручка в 2024 году выросла до 98,4 млрд рублей (+47% год к году). Число подписчиков «Плюса» за 2024 год выросло на 29% до 39,2 млн.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» уже третий год подряд (по данным GfK) остается крупнейшим стримингом в России. В 2024 году подписчики провели за просмотром фильмов и сериалов на платформе 4,7 млрд часов. В среднем за год один подписчик смотрит 34,6 тайтлов и 11 спортивных трансляций.

В месяц «Кинопоиск» смотрят 15 млн подписчиков «Яндекс Плюса» (+35% год к году). В 2024 году сразу 122 фильма и сериала смогли достигнуть аудитории в 1 млн подписчиков.

С конца декабря 2024 года и в январе 2025 года на «Кинопоиске» и «Яндекс Афише» было продано более 1 млн билетов на новогодние кинотеатральные релизы. Среди проектов, чей прокат в кинотеатрах поддержал сервис – РУКИ ВВЕРХ!, ОГНИВО, АНОРА и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Последний установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате (327,1 млн рублей до премьеры) – 11% из них пришлось на билеты, купленные на «Яндекс Афише» и «Кинопоиске».

Прямые продажи «Яндекс Афиши» в 2024 году выросли на 54% до 28,7 млрд рублей, одновременно продажи на сервисах партнеров увеличились до 9 млрд рублей (+32% год к году).

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