«Преступление и наказание» поставил рекорд по премьерной аудитории для сериалов на «Кинопоиске»

За первый день его посмотрело более 600 тыс человек

Криминальная драма Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» продемонстрировала рекордные показатели в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – за первые сутки ее посмотрело больше 600 тыс подписчиков «Яндекс Плюса».

Отмечается, что новому прочтению романа Федора Достоевского удалось обойти предыдущих рекордсменов – панк-сказку «Король и Шут» и драму «Игры». Напомним, что сериал о подготовке и проведении Олимпиады-80 достиг аудитории в 1 млн человек за четыре дня.

Главные роли в проекте исполнили Иван Янковский, Борис Хвошнянский, Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Юлия Снигирь и другие. Релиз оставшихся шести серий запланирован на 30 ноября.

Фото: кадр из сериала «Преступление и наказание»