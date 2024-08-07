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«Игры» установили рекорд для сериалов на «Кинопоиске»

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2024

За четыре дня проект посмотрело больше 1 млн человек

Спортивная драма Евгения Стычкина и Александры Ремизовой «Игры» продемонстрировала рекордные показатели в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – за первые четыре дня ее посмотрело больше миллиона подписчиков Яндекс Плюса.

Отмечается, что сериал о подготовке и проведении Олимпиады-80 смог достичь миллиона аудитории быстрее, чем любой другой проект на платформе. Прошлый рекорд принадлежал сказочному байопику «Король и Шут».

Помимо этого, «Игры» быстрее других сериалов на «Кинопоиске» оказались на первом месте в топ-10 онлайн-кинотеатра, обогнав такие проекты, как ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, «Дом дракона» и «На автомате».

Фото: кадр со съемок сериала «Игры»

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