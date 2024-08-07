«Игры» установили рекорд для сериалов на «Кинопоиске»
Автор: Илья Кувшинов
7 августа 2024
За четыре дня проект посмотрело больше 1 млн человек
Спортивная драма Евгения Стычкина и Александры Ремизовой «Игры» продемонстрировала рекордные показатели в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – за первые четыре дня ее посмотрело больше миллиона подписчиков Яндекс Плюса.
Отмечается, что сериал о подготовке и проведении Олимпиады-80 смог достичь миллиона аудитории быстрее, чем любой другой проект на платформе. Прошлый рекорд принадлежал сказочному байопику «Король и Шут».
Помимо этого, «Игры» быстрее других сериалов на «Кинопоиске» оказались на первом месте в топ-10 онлайн-кинотеатра, обогнав такие проекты, как ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, «Дом дракона» и «На автомате».
Фото: кадр со съемок сериала «Игры»
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