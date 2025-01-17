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Netflix все-таки выпустит «Хроники Нарнии» в широкий IMAX-прокат

Автор: Илья Кувшинов

17 января 2025

Релиз на 1000 экранов запланирован на праздничный уикенд Дня благодарения 2026 года

Похоже, глава Netflix Тед Сарандос пошел на уступки – по информации журналиста Puck Мэтта Беллони, стриминговый сервис официально договорился с IMAX насчет широкого кинотеатрального проката грядущей экранизации ХРОНИК НАРНИИ от Греты Гервиг.

Как и предполагалось ранее, картина должна дебютировать на 1000 IMAX-экранах по всему миру в праздничный уикенд Дня благодарения 2026 года, а затем появиться на Netflix в Рождество. Компания гарантирует две недели кинопоказа, третью же могут добавить при большом спросе публики. Помимо этого, есть шанс, что ХРОНИКИ НАРНИИ также появятся и в некоторых обычных кинотеатрах.

Согласно условиям, проект будет продвигаться, как полноценный кинопрокатный тентпол под лейблом Netflix / IMAX. Сам фильм также частично будет снят при помощи IMAX-камер.

Для стриминга, который известен своей нелюбовью к большим экранам, лента Гервиг должна стать самым широким кинорелизом в истории. Предыдущий рекорд принадлежал комедийному детективу ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА, который в 2022 году шел на протяжении недели в 600 американских кинотеатрах.

Фото: кадр из фильма ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ

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