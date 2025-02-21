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Netflix планирует сделать восемь фильмов по мотивам «Хроник Нарнии»

Автор: Илья Кувшинов

21 февраля 2025

Об этом заявил генеральный директор IMAX Рич Гелфонд

Генеральный директор IMAX Рич Гелфонд в интервью Deadline рассказал о надеждах корпорации на грядущие ХРОНИКИ НАРНИИ от Netflix и поделился инсайдерской информацией – он заявил, что стриминг планирует сделать восемь полнометражных картин.

«Для нас это отличный проект, потому что, насколько я знаю, там запланировано восемь фильмов… И IMAX как раз лучше всего удается запуск франшиз и запуск событий, поэтому нам кажется, что это идеальный IMAX-релиз», – сказал Гелфонд.

Стоит отметить, что исходный цикл К.С. Льюиса состоит из семи фэнтезийных повестей. Не исключено, что медиаменеджер просто оговорился, или же одна из книг все-таки будет разделена на две части.

Тем не менее, режиссер Грега Гервиг заключила договор с Netflix на два фильма франшизы. Съемки первого из них запланированы на эту осень – по информации инсайдеров, это будет экранизация романа «Племянник чародея», однако официального подтверждения пока нет.

Релиз новых ХРОНИК НАРНИИ в IMAX запланирован на ноябрь 2026 года.

Фото: кадр из фильма ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН

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