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«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в международном прокате

Автор: Никита Никитин

18 января 2023

Фильм Джеймса Кэмерона обошел кинокомикс «Человек-Паук: Нет пути домой»

Фантастический фильм АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ покорил отметку в $1,9 млрд общемировых сборов, сообщает Deadline. С учетом уточненных сборов за понедельник 16 января, валовые сборы блокбастера достигли $1 916,3 млн. Это означает, что к вечеру вторника фильм Джеймса Кэмерона сумел обойти по общей кассе комикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, чья касса, по данным студии Sony, равна $1 921,8 млн, хотя во многих источниках фигурирует сумма $1 916,3 млн. Важно отметить, что свою глобальную кассу последний ЧЕЛОВЕК-ПАУК собрал без проката в Китае.

Оставив позади ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, новый АВАТАР стал шестым самым кассовым фильмом в истории мирового проката. Покорив отметку в $2 млрд, ПУТЬ ВОДЫ пойдет на штурм пятой строчки мирового бокс-офиса, на которой в данный момент находится проект Marvel МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ с результатом $2 048,4 млн. Впереди также пока остаются первый АВАТАР ($2 899,4 млн), МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($2 794,7 млн), еще один фильм Джеймса Кэмерона ТИТАНИК ($2 208 млн) и седьмой эпизод ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН ($2 069,5 млн). 

По валовым сборам в международном прокате ПУТЬ ВОДЫ уже входит в пятерку лучших с кассой $1 344,6 млн, сборы за понедельник составили $9,5 млн. Проект студий 20th Century Studios и Disney - уже третий фильм Джеймса Кэмерона, который входит в данный топ 5. АВАТАР с кассой $2 114 млн пока остается лучшим по сборам за пределами США и Канады, а ТИТАНИК ($1 548,6 млн) - третий в данном списке. Также в топ 5 входят фильмы из саги про МСТИТЕЛЕЙ, ФИНАЛ ($1 936,4 млн) и ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($1 369,5 млн). 

На родном североамериканском рынке АВАТАР 2 занимает пока тринадцатое место по валовым сборам, его касса на данный момент равна $571,7 млн. Вскоре картина возьмет рубеж в 600 млн и обойдет СУПЕРСЕМЕЙКУ 2 ($608,6 млн).

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