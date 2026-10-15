top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Акционеры Fox и Roku одобрили приобретение стриминговой платформы

Акционеры Fox и Roku одобрили приобретение стриминговой платформы

Автор: БК

15 октября 2026

Слияние должно завершиться в первой половине 2027 года

Медиахолдинг Fox Corporation и стриминговая платформа Roku одобрили приобретение платформы за $22 млрд. После завершения сделки акционерам Fox будет принадлежать около 73% объединенной компании, а акционерам Roku – оставшиеся 27%.

Сделка объединит медиаактивы Fox, включая спортивные трансляции, новостные и развлекательные каналы, а также стриминговый сервис Tubi, с экосистемой одного из крупнейших операторов платформ для просмотра онлайн-видео в США. Отмечается, что аудитория Roku насчитывает более 100 млн домохозяйств по всему миру.

Основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Roku Энтони Вуд продолжит участвовать в работе объединенной компании и войдет в совет директоров Fox. Слияние должно завершиться в первой половине 2027 года.

Фото: Roku

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 октября 2026 года
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 2)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 3)
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» вырвалась в лидеры
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг», «Медиаслово» и Сергей Минаев экранизируют «Слово о полку Игореве»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 октября
Подробнее
Международная касса: «Обитель зла» вернулась на первое место на четвертой неделе проката
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 2)
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Руки Вверх! 2» уступает первой части
Подробнее
Norm Production готовит «Гулливера» с Гариком Харламовым
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» возглавила прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 октября
Подробнее
ИРИ изменил правила конкурса на создание молодежного контента и открыл прием заявок
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Сказка о потерянном времени»
Подробнее
Официальная касса России: их не догонят
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Полураспад»
Подробнее
Американская касса: «Социальная расплата» не оправдала ожиданий
Подробнее
Sony назначила бывшего топ-менеджера YouTube главой Screen Gems
Подробнее

Новости по теме

Fox покупает стриминговую платформу Roku за $22 млрд
Подробнее
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в международном прокате
Подробнее
New Regency заключила сделку с Disney
Подробнее
Disney может потерять права на франшизу «Хищник»
Подробнее
Disney закрывает Blue Sky Studios
Подробнее