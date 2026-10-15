Акционеры Fox и Roku одобрили приобретение стриминговой платформы

Слияние должно завершиться в первой половине 2027 года

Медиахолдинг Fox Corporation и стриминговая платформа Roku одобрили приобретение платформы за $22 млрд. После завершения сделки акционерам Fox будет принадлежать около 73% объединенной компании, а акционерам Roku – оставшиеся 27%.

Сделка объединит медиаактивы Fox, включая спортивные трансляции, новостные и развлекательные каналы, а также стриминговый сервис Tubi, с экосистемой одного из крупнейших операторов платформ для просмотра онлайн-видео в США. Отмечается, что аудитория Roku насчитывает более 100 млн домохозяйств по всему миру.

Основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Roku Энтони Вуд продолжит участвовать в работе объединенной компании и войдет в совет директоров Fox. Слияние должно завершиться в первой половине 2027 года.

Фото: Roku