New Regency заключила сделку с Disney

Мейджор будет выпускать фильмы студии в кинотеатрах и онлайн

Продакшн-студия New Regency заключила соглашение по совместному выпуску фильмов с Disney Media and Entertainment Distribution, сообщает THR.

Новое соглашение – продление компанией под руководством Ярива Милчана сделки с Fox, которая была заключена еще до приобретения в 2019 году Walt Disney студий 20th Century Studios и Searchlight Pictures. New Regency и Fox начали сотрудничество в 1998 году. Одними из последних успешных совместных проектов двух компаний были хиты БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ и ВЫЖИВШИЙ.

Заключенное долгосрочное соглашение позволит Disney распространять предстоящие проекты New Regency как в кинотеатрльном прокате, так и на различных онлайн-платформах. Судьба одного из проектов New Regency уже определена. Эротический триллер DEEP WATER не выйдет в кинотеатрах. Вместо этого новый фильм режиссера Эдриана Лайна выйдет сразу на стриминговых платформах. На территории США картину можно будет посмотреть на сервисе Hulu, а в остальном мире проект станет доступен на Amazon. Одной из причин перевода проекта на стриминг названы трудности, которые в данный момент испытывают в традиционном прокате фильмы для взрослой аудитории. Достаточно вспомнить скромный стартовый результат ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ Стивена Спилберга в североамериканском прокате, который составляет лишь $10,5 млн за первый уикенд.

Из графика театральных релизов проект Лайна исчез на прошлой неделе. Изначально триллер планировался к выходу 14 января 2022 года. Главные роли супругов, ввязавшихся в смертельную криминальную игру, играют Бен Аффлек и Ана Де Армас. Фильм снят по роману Патриции Хайсмит. Примечательно, что DEEP WATER станет первой режиссерской работой Эдриана Лайна с 2002 года. Последней работой Лайна на режиссерском поприще до этого момента оставался триллер НЕВЕРНАЯ с Ричардом Гиром и Дайан Лэйн.

Одним из ближайших совместных проектов New Regency и Disney станет новый фильм автора БОЙЦА и АФЕРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ Дэвида О. Рассела. Безымянный пока проект сейчас находится на стадии активного постпродакшена. Картина может похвастаться завидным актерским оставом – Кристиан Бэйл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Де Ниро, Майк Майерс, Крис Рок, Рами Малек, Аня Тейлор Джой и Майкл Шеннон. Также в пакете компании – исторический экшн ВАРЯГ режиссера Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Уиллемом Дефо в главных ролях (дистрибьютор в России – UPI).

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