Fox покупает стриминговую платформу Roku за $22 млрд

Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года

Медиахолдинг Fox Corporation объявил о покупке стриминговой платформы Roku – сделка оценивается в ориентировочно $22 млрд.

Сделка объединит медиаактивы Fox, включая спортивные трансляции, новостные и развлекательные каналы, а также стриминговый сервис Tubi, с экосистемой одного из крупнейших операторов платформ для просмотра онлайн-видео в США. Отмечается, что аудитория Roku насчитывает более 100 млн домохозяйств по всему миру.

По оценкам экспертов, объединенная структура станет третьим крупнейшим игроком на телевизионном рынке США по доле зрительского просмотра. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года.

Roku, основанная в 2002 году, считается одним из пионеров рынка стриминговых устройств. В 2025 году компания впервые завершила год с прибылью, заработав $88,4 млн при выручке $4,74 млрд (+15% год к году).

Фото: Roku