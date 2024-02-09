«Формула кино» подала иск к «Синема парку» на 856 млн рублей

Спор может быть связан с 12-зальным кинотеатром на пересечении МКАД и Можайского шоссе

5 февраля Арбитражный суд города Москвы принял иск ООО «Формула кино» к сети кинотеатров «Синема парк». По сообщению «Ведомостей», сумма требований составляет 856 млн рублей.

Других подробностей в карточке дела нет, однако источники предполагают, что спор может быть связан с попыткой «Синема парка» пересмотреть условия договора аренды кинозалов.

«Формула кино» является владельцем здания 12-зального кинотеатра, расположенного на пересечении МКАД и Можайского шоссе. Недавно компания стала частью девелоперской группы «Гранель», которая планирует возвести на его месте жилой комплекс площадью 0,9 гектара.

Генеральный директор объединенной киносети Алексей Васясин подтвердил «Ведомостям», что «Формула кино» действительно выступает для них в качестве арендодателя, но от дальнейших комментариев отказался.

Сообщается, что если структура группы «Гранель» выиграет иск, а «Синема парк» не сможет оплатить долги, то у застройщика будет возможность выселить арендатора и ускорить постройку жилого комплекса.

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