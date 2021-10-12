Количество платящих подписчиков «КиноПоиск HD» и Kion заметно выросло в третьем квартале 2021 года

Такие данные получила исследовательская компания GfK

Международная исследовательская компания GfK публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за третий квартал 2021 года. В онлайн-опросе участвовали 7502 респондента в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в российских городах, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.

Компания провела опрос о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользовались. Оценивалось как общее пользование подпиской (включая бесплатную и оформленную на пробный период), так и пользование платной подпиской.

В третьем квартале 2021 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 38% жителей российских городов 16-55 лет. Из них 24% — платили за подписку.

По совокупному количеству подписчиков «КиноПоиск HD» увеличил отрыв от всех видеосервисов. Доля подписчиков онлайн-кинотеатра среди жителей российских городов 16-55 лет достигла 11,9%, по сравнению с 11% во втором квартале. Следом идёт IVI, доля его подписчиков в третьем квартале сократилась с 10,7% до 9,7%. Замыкает тройку Okko – подписка на сервис была оформлена у 6% горожан, как и во втором квартале.

Наибольший рост по совокупному количеству подписчиков в третьем квартале вместе с «КиноПоиск HD» показали также Wink (5,4% подписчиков среди горожан 16-55 лет, против 4,7% — во втором квартале) и Kion (1,6% подписчиков в третьем квартале, против 0,9% — во втором). «КиноПоиск HD» и Kion — единственные видеосервисы, у которых в третьем квартале заметно выросло число платящих подписчиков: количество платящих подписчиков этих игроков увеличились с 6,5% до 7,2% и с 0,5 до 0,9% соответственно.

По уровню пользования (пользование включает в себя как просмотр контента по подписке, так и приобретение сериалов и фильмов по модели покупки и аренды, а также бесплатные просмотры) первое место с большим отрывом от других конкурентов снова разделили IVI и «КиноПоиск HD». За последние 12 месяцев ivi пользовались 35% горожан 16-55 лет, а «КиноПоиск HD» — 33%.

По уровню знания сервиса также лидируют IVI (74%) и «КиноПоиск HD» (73%): показатели этих онлайн-кинотеатров почти не менялись с начала года. В то время как уровень известности Netflix продолжает расти уже третий квартал подряд (55% в третьем квартале, 54% — во втором и 49% — в первом).

Netflix — снова лидер по уровню ​готовности пользователей рекомендовать сервис. По итогам третьего квартала NPS (индекс потребительской лояльности) онлайн-кинотеатра Netflix был равен 42 пунктам. На втором месте — «КиноПоиск HD» (NPS = 33), а на третьем — Premier (NPS = 24).