Продюсеры 95-го «Оскара» займутся следующим «Золотым глобусом»

Это будет первая церемония с новыми владельцами

81-я церемония вручения премии «Золотой глобус» обзавелась новыми исполнительными продюсерами и шоураннерами – по информации Variety, ими выступят многократные обладатели «Эмми» Гленн Уайсс и Рики Киршнер.

На счету производственной компании тандема White Cherry Entertainment большое количество наградных мероприятий, в том числе и 95-й «Оскар» этого года. Cообщается, что Уайсс, поставивший последние восемь церемоний премии Киноакадемии, также выступит режиссером грядущего «Золотого глобуса».

Ранее планировалось, что за мероприятие будут отвечать прошлогодние продюсеры – компания Jesse Collins Entertainment, однако она будет занята организацией церемонии перенесенной на январь премии «Эмми».

Номинантов на 81-й «Золотой глобус» объявят 11 декабря. Это будет первая церемония с новыми владельцами – компании Dick Clark Productions и Eldridge объявили о приобретении всех активов, прав и имущества премии у Голливудской ассоциации иностранной прессы в июне.