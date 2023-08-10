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Объявлена новая дата проведения премии «Эмми-2023»

Автор: Илья Кувшинов

10 августа 2023

Церемония, которая была отложена из-за забастовок, состоится 15 января 2024 года

75-я премия «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств будет вручена в следующем году. Deadline сообщает, что ее организатор – Телеакадемия США – и вещатель, канал Fox, наконец-то определились с новой датой проведения.

Мероприятие состоится в понедельник, 15 января 2024 года, в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. Для всех американцев это выходной, потому что в этот день в стране отмечается День Мартина Лютера Кинга.

Ожидается, что имя ведущего грядущей церемонии станет известно сразу по окончании забастовки Гильдии актеров. Первоначально, «Эмми-2023» была запланирована на 18 сентября, но из-за забастовок сценаристов и актеров ее пришлось перенести.

Претенденты на премию были объявлены еще в июне – наибольшее количество номинаций получили сериалы «Наследники» (27), «Одни из нас» (24), «Белый лотос» (23) и «Тед Лассо» (21).

Фото: Television Academy

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