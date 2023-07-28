Церемония «Эмми 2023» официально отложена

Это первый случай с 2001 года

75-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств официально перенесена на более поздний срок. Об этом сообщает Deadline.

Планировалось, что мероприятие пройдет 18 сентября этого года, однако уже в мае, со стартом забастовки гильдии сценаристов WGA, в этом появились сомнения. Когда к коллегам присоединился актерский профсоюз SAG-AFTRA, стало понятно, что церемония, скорее всего, не состоится в означенный срок. Как сообщают журналисты, сейчас подготовка к проведению «Эмми» в сентябре полностью остановлена.

При этом новая дата еще не объявлена. Ее в настоящее время согласовывают организатор — Телеакадемия США — и вещатель, телеканал Fox. Первый, по информации журналистов, хотел бы провести церемонию в ноябре, что не вполне устраивает телекомпанию, так как это время — старт сезона крупных спортивных трансляций. Fox пытаются убедить партнеров сдвинуть церемонию на январь 2024 года.

Сообщается, что новая дата будет объявлена в течение августа. Это первый с 2001 года случай переноса «Эмми».

Фото: Emmys.com