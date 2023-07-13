Объявлены претенденты на премию «Эмми-2023»
Больше всего номинаций у «Наследников»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 75-й премии «Эмми», которой отметят лучшие телевизионные проекты года.
Наибольшее количество номинаций получили сериалы «Наследники» (27), The Last of Us (24), «Белый лотос» (23) и «Тед Лассо» (21).
Претенденты в главных категориях представлены ниже.
Лучший драматический сериал:
«Андор»
«Белый лотос»
«Дом Дракона»
«Корона»
«Лучше звоните Солу»
«Наследники»
«Одни из нас»
«Шершни»
Лучший актер в драматическом сериале:
Джефф Бриджес — «Старик»
Киран Калкин — «Наследники»
Брайан Кокс — «Наследники»
Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу»
Педро Паскаль — «Одни из нас»
Джереми Стронг — «Наследники»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Мелани Лински — «Шершни»
Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Кери Рассел — «Дипломатка»
Белла Рэмси — «Одни из нас»
Сара Снук — «Наследники»
Шэрон Хорган — «Заговор сестер Гарви»
Лучший комедийный сериал:
«Барри»
«Быть присяжным»
«Медведь»
«Начальная школа «Эбботт»»
«Тед Лассо»
«Убийства в одном здании»
«Удивительная миссис Мэйзел»
«Уэнсдэй»
Лучший актер в комедийном сериале:
Джейсон Сигел — «Терапия»
Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
Билл Хейдер — «Барри»
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Куинта Брансон — «Начальная школа "Эбботт"»
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мэйзел»
Наташа Лионн — «Покерфейс»
Дженна Ортега — «Уэнсдэй»
Кристина Эпплгейт — «Прощай навсегда»
Лучший мини-сериал:
«Грызня»
«Дейзи Джонс и The Six»
«Монстр: История Джеффри Дамера»
«Оби-Ван Кеноби»
«Флейшман в беде»
Лучший актер в мини-сериале/телефильме:
Кумэйл Нанджиани — «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
Эван Питерс — «Монстр: История Джеффри Дамера»
Дэниэл Рэдклифф — «Странный: История Эла Янковича»
Майкл Шеннон — «Джордж и Тэмми»
Тэрон Эджертон — «Черная птица»
Стивен Ян — «Грызня»
Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме:
Али Вонг — «Грызня»
Лиззи Каплан — «Флейшман в беде»
Райли Кио — «Дейзи Джонс и The Six»
Кэтрин Хан — «Прекрасные мелочи»
Доминик Фишбэк — «Рой»
Джессика Честейн — «Джордж и Тэмми»
Церемония вручения намечена на 18 сентября, однако, по сообщениям американской прессы, она может не состояться в этот день из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США. В качестве альтернативной даты Телеакадемия США и транслятор церемонии, канал FOX, выбирают между ноябрем и январем следующего года.
Фото: кадр из сериала «Наследники»