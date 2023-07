Объявлены претенденты на премию «Эмми-2023»

Больше всего номинаций у «Наследников»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 75-й премии «Эмми», которой отметят лучшие телевизионные проекты года.

Наибольшее количество номинаций получили сериалы «Наследники» (27), The Last of Us (24), «Белый лотос» (23) и «Тед Лассо» (21).

Претенденты в главных категориях представлены ниже.

Лучший драматический сериал:

«Андор»

«Белый лотос»

«Дом Дракона»

«Корона»

«Лучше звоните Солу»

«Наследники»

«Одни из нас»

«Шершни»

Лучший актер в драматическом сериале:

Джефф Бриджес — «Старик»

Киран Калкин — «Наследники»

Брайан Кокс — «Наследники»

Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу»

Педро Паскаль — «Одни из нас»

Джереми Стронг — «Наследники»

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Мелани Лински — «Шершни»

Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»

Кери Рассел — «Дипломатка»

Белла Рэмси — «Одни из нас»

Сара Снук — «Наследники»

Шэрон Хорган — «Заговор сестер Гарви»

Лучший комедийный сериал:

«Барри»

«Быть присяжным»

«Медведь»

«Начальная школа «Эбботт»»

«Тед Лассо»

«Убийства в одном здании»

«Удивительная миссис Мэйзел»

«Уэнсдэй»

Лучший актер в комедийном сериале:

Джейсон Сигел — «Терапия»

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Билл Хейдер — «Барри»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Куинта Брансон — «Начальная школа "Эбботт"»

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мэйзел»

Наташа Лионн — «Покерфейс»

Дженна Ортега — «Уэнсдэй»

Кристина Эпплгейт — «Прощай навсегда»

Лучший мини-сериал:

«Грызня»

«Дейзи Джонс и The Six»

«Монстр: История Джеффри Дамера»

«Оби-Ван Кеноби»

«Флейшман в беде»

Лучший актер в мини-сериале/телефильме:

Кумэйл Нанджиани — «Добро пожаловать в Чиппендейлс»

Эван Питерс — «Монстр: История Джеффри Дамера»

Дэниэл Рэдклифф — «Странный: История Эла Янковича»

Майкл Шеннон — «Джордж и Тэмми»

Тэрон Эджертон — «Черная птица»

Стивен Ян — «Грызня»

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме:

Али Вонг — «Грызня»

Лиззи Каплан — «Флейшман в беде»

Райли Кио — «Дейзи Джонс и The Six»

Кэтрин Хан — «Прекрасные мелочи»

Доминик Фишбэк — «Рой»

Джессика Честейн — «Джордж и Тэмми»

Церемония вручения намечена на 18 сентября, однако, по сообщениям американской прессы, она может не состояться в этот день из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США. В качестве альтернативной даты Телеакадемия США и транслятор церемонии, канал FOX, выбирают между ноябрем и январем следующего года.

Фото: кадр из сериала «Наследники»