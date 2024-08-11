Обзор изменений графика релизов на неделе 5-11 августа 2024 года

Ромком «Походу любовь», комедийный боевик с Джеки Чаном и другое

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила две новинки – романтическую комедию ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (27 марта 2025 года) и приключенческое фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (1 мая 2025 года). Помимо этого, компания сдвинула релиз комедии БИТВА ПАП на неделю раньше – теперь картина появится в прокате 10 октября.

Capella Film также анонсировала два проекта на следующий год – комедийный боевик ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» с Джеки Чаном (6 февраля 2025 года) и триллер МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (20 февраля 2025 года). Мультфильм ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА ушел с 19 на 12 сентября, а драмеди БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ – с 5 сентября на 24 октября. Мелодрама ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ НЕВЕСТОЙ переместилась с 31 октября на 2 января 2025 года. Еще на 2025-й ушла мелодрама Жиля Леллуша РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА – лента из программы Каннского кинофестиваля дебютирует на экранах 16 января 2025 года, а не 28 ноября.

«КарроПрокат» выпустит в прокат боевик ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэйтемом (29 августа) и хоррор ЭКЗОРЦИЗМ с Расселом Кроу (12 сентября).

«Парадиз» заявил на 26 сентября британское фэнтези ОХОТНИЦА ЗА ВРЕМЕНЕМ. Релиз драмы СЕМЬ ВУАЛЕЙ с Амандой Сайфред сдвинулся с 14 ноября на 19 декабря, а триллера БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО с Джудом Лоу и Николасом Холтом – с 28 ноября на 5 декабря.

«Про:взгляд» вернул в график релизов немецкую драму ЖИЗНЬ (26 сентября). Помимо этого, компания передвинула мелодраму ЧЕРНЫЙ ЧАЙ на неделю позже – с 3 на 10 октября.

Reflexion Films анонсировала выход российского боевика СХВАТКА с Дмитрием Клепацким, Игорем Жижикиным и Михаилом Горевым на 29 августа.

«ПилотКино» заявил на 12 сентября триллер ОТКРЫТОЕ МОРЕ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ.

Фото: кадр из фильма ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА»