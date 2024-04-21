Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 апреля 2024 года

Мировой перенос «Ворона», новинки от Дэвида Кроненберга и Одри Диван и другие анонсы

На минувшей неделе «Наше кино» заявило даты для три новых проектов – ленты БЕРНАРД (25 июля), новой работы Дэвида Кроненберга САВАН (10 октября) и эротической мелодрамы ЭММАНУЭЛЬ (31 октября). Мультфильм ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ, релиз которого был запланирован на 1 мая, ушел на 11 июля. Ранее стоявший там анимационный проект ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, в свою очередь, сдвинулся на 3 октября.

«Вольга» объявила новую дату выхода ВОРОНА с Биллом Скарсгардом. В связи с тем, что Lionsgate передвинула мировой релиз ленты, картина Руперта Сандерса дебютирует в России 22 августа.

Шесть проектов анонсировал Global Film. Среди них – СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (27 июня), ANOTHER END (27 июня), GIVE A LITTLE BIT (4 июля), МАДАМ КЛИКО (18 июля), ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА (5 сентября) и МОЙ ПИНГВИН (12 сентября). Хоррор НОЧНОЙ ЗАМЕС, в свою очередь, переместился с 27 июня на 11 июля.

«Парадиз» выпустит новую работу Ричарда Линклейтера – комедийный боевик Я НЕ КИЛЛЕР на неделю раньше запланированного. Теперь лента с Гленом Пауэллом появится в кинотеатрах 16 мая.

«Ракета Релизинг» заявила три новый картины – ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК (6 июня), ХОЗЯИН АЛТАЙСКИХ ГОР (13 июня) и ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ (18 июля).

«КарроПрокат» временно убрал из графика триллер ХАННА. В ИГРЕ с Сашей Лусс в главной роли. Картина должна была выйти на российские экраны 30 мая. Еще на этой дате стоял проект MVK СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ, который также выбыл из прокатной сетки.

Тем не менее, «ПилотКино» поставила туда новинку – итальянскую комедию (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ. Южнокорейский хоррор ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ», выпуском которого занимается «КИНО.АРТ.ПРО», тоже должен был выйти 30 мая, однако теперь появится 6 июня.

Cinemaus Studio анонсировала релиз военной ленты БИТВА ЗА РОДИНУ на 2 мая, а «Пионер» – французской картины ФОЛИЯ на 20 июня.

Фото: кадр из фильма ВОРОН