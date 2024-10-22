ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов

Принять участие в нем можно не позднее 18:00 6 декабря

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») в третий раз проведет конкурс, направленный на поддержку дебютантов.

Подать заявку на участие в нем можно не позднее 18:00 6 декабря. Ожидается, что размер поддержки одного проекта составит не более 3 млн руб.

В конкурсе будут рассматриваться пилотные эпизоды сериалов от 7 до 25 минут или короткометражные фильмы от 3 до 25 минут. Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов.

Участниками могут стать студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям творческих (креативных) индустрий, связанным с современными медиа и производством цифрового контента.

Проекты будут приниматься по направлению «Контент в блогосфере» (для размещения в социальных сетях и на видеохостингах с количеством более 1 тыс подписчиков). В числе заявленных тематических линий: «Россия XXI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй».

Более детальная информация доступна на официальном сайте.