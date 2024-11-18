ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контента
Автор: БК
18 ноября 2024
Прием заявок откроется 25 ноября
Институт развития интернета объявил даты приема заявок на участие в конкурсе по созданию национального контента.
Подать заявку можно в течение месяца – с 25 ноября до 25 декабря. Проекты будут приниматься по пяти направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО), спецпроекты в СМИ.
Подробные условия и вся конкурсная документация появятся на сайте ИРИ в день начала приема заявок, 25 ноября.
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