ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контента

Прием заявок откроется 25 ноября

Институт развития интернета объявил даты приема заявок на участие в конкурсе по созданию национального контента.

Подать заявку можно в течение месяца – с 25 ноября до 25 декабря. Проекты будут приниматься по пяти направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО), спецпроекты в СМИ.

Подробные условия и вся конкурсная документация появятся на сайте ИРИ в день начала приема заявок, 25 ноября.