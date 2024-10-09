ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию молодежного контента

Подать заявку можно с 15 октября до 15 ноября

Институт развития Интернета объявил даты приема заявок на участие в конкурсе по созданию молодежного контента.

Подать заявку можно в течение месяца – с 15 октября до 15 ноября. Проекты будут приниматься по двум направлениям: блогосфера (веб-сериалы и контент в соцсетях) и мультиформатный контент (каждый проект – в разных форматах).

В числе заявленных тематических линий: «Россия XXI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй».

Стоит отметить, что в этом году в конкурсе отсутствует категория «Видеоконтент», по которой обычно проходят сериалы. Подробные условия и вся конкурсная документация появится на сайте 15 октября.