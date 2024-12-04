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  • В шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024» вошли 26 проектов, созданных при участии ИРИ

В шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024» вошли 26 проектов, созданных при участии ИРИ

Автор: БК

4 декабря 2024

Среди них - «Киборг», «Любопытная Варвара», «Проект 1812»

Объявлен шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024», сообщает ТАСС. Он был сформирован по итогам голосования экспертного клуба для каждой номинации. В данный момент экспертный совет голосует за трех равноправных лауреатов в каждой номинации, которые будут удостоены награды. 

Кроме того, продолжается народное голосование, где каждый желающий может поддержать своего любимого автора горизонтального контента.

Среди прочего в 9 номинациях представлены проекты, созданные при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Полный список номинированных проектов ниже. 

 

Номинация «Государство и общество»:

  • «Проект 1812»
  • «Политолог Марк Аркадьевич» 

 

Номинация «Здоровье и отдых»:

  • «Уездный доктор 2»
  • «Здоровьедетей.рус» 
  • «Маршрут на двоих» 

 

Номинация «Наука, технологии, инновации»:

  • «Киборг» 
  • «Научный стендап» 

 

Номинация «СМИ и массовые коммуникации»:

  • «Имеешь право»

 

Номинация «Социальные проекты и благотворительность»:

  • «Скажи словами» о семейных ценностях» 

 

Номинация «Подкасты и цифровой контент»:

  • «Не выходя из комнаты» 
  • «Метавселенная ВДНХ» 

 

Номинация «Информационная безопасность»:

  • «Невидимая угроза» 
  • «КиберЛикбез»

 

Номинация «Культурные проекты»:

  • «Образцовое чтение» 
  • «Залетай в тренды»
  • «Подростки в космосе» 
  • «Аудиодрамы» 
  • «Осталась одна Таня» 
  • «Бам-50»

 

Номинация «Детский Рунет и семейные ценности»:

  • «Любопытная Варвара» 
  • «Вслед за отцом» 
  • «Многопапы» 
  • «Девочка и робот» 
  • «Столик на двоих» 
  • «Все о родах» 

 

Организаторами «Премии Рунета» выступают Российская ассоциация электронных компаний при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами премии в этом году выступят ВТБ, Альянс по защите детей в цифровой среде, Движение первых, Unisender и Basis.

Церемония награждения победителей пройдет 9 декабря. 

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