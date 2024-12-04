В шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024» вошли 26 проектов, созданных при участии ИРИ
Среди них - «Киборг», «Любопытная Варвара», «Проект 1812»
Объявлен шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024», сообщает ТАСС. Он был сформирован по итогам голосования экспертного клуба для каждой номинации. В данный момент экспертный совет голосует за трех равноправных лауреатов в каждой номинации, которые будут удостоены награды.
Кроме того, продолжается народное голосование, где каждый желающий может поддержать своего любимого автора горизонтального контента.
Среди прочего в 9 номинациях представлены проекты, созданные при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Полный список номинированных проектов ниже.
Номинация «Государство и общество»:
- «Проект 1812»
- «Политолог Марк Аркадьевич»
Номинация «Здоровье и отдых»:
- «Уездный доктор 2»
- «Здоровьедетей.рус»
- «Маршрут на двоих»
Номинация «Наука, технологии, инновации»:
- «Киборг»
- «Научный стендап»
Номинация «СМИ и массовые коммуникации»:
- «Имеешь право»
Номинация «Социальные проекты и благотворительность»:
- «Скажи словами» о семейных ценностях»
Номинация «Подкасты и цифровой контент»:
- «Не выходя из комнаты»
- «Метавселенная ВДНХ»
Номинация «Информационная безопасность»:
- «Невидимая угроза»
- «КиберЛикбез»
Номинация «Культурные проекты»:
- «Образцовое чтение»
- «Залетай в тренды»
- «Подростки в космосе»
- «Аудиодрамы»
- «Осталась одна Таня»
- «Бам-50»
Номинация «Детский Рунет и семейные ценности»:
- «Любопытная Варвара»
- «Вслед за отцом»
- «Многопапы»
- «Девочка и робот»
- «Столик на двоих»
- «Все о родах»
Организаторами «Премии Рунета» выступают Российская ассоциация электронных компаний при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами премии в этом году выступят ВТБ, Альянс по защите детей в цифровой среде, Движение первых, Unisender и Basis.
Церемония награждения победителей пройдет 9 декабря.
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