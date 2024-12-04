В шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024» вошли 26 проектов, созданных при участии ИРИ

Среди них - «Киборг», «Любопытная Варвара», «Проект 1812»

Объявлен шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024», сообщает ТАСС. Он был сформирован по итогам голосования экспертного клуба для каждой номинации. В данный момент экспертный совет голосует за трех равноправных лауреатов в каждой номинации, которые будут удостоены награды.

Кроме того, продолжается народное голосование, где каждый желающий может поддержать своего любимого автора горизонтального контента.

Среди прочего в 9 номинациях представлены проекты, созданные при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Полный список номинированных проектов ниже.

Номинация «Государство и общество»:

«Проект 1812»

«Политолог Марк Аркадьевич»

Номинация «Здоровье и отдых»:

«Уездный доктор 2»

«Здоровьедетей.рус»

«Маршрут на двоих»

Номинация «Наука, технологии, инновации»:

«Киборг»

«Научный стендап»

Номинация «СМИ и массовые коммуникации»:

«Имеешь право»

Номинация «Социальные проекты и благотворительность»:

«Скажи словами» о семейных ценностях»

Номинация «Подкасты и цифровой контент»:

«Не выходя из комнаты»

«Метавселенная ВДНХ»

Номинация «Информационная безопасность»:

«Невидимая угроза»

«КиберЛикбез»

Номинация «Культурные проекты»:

«Образцовое чтение»

«Залетай в тренды»

«Подростки в космосе»

«Аудиодрамы»

«Осталась одна Таня»

«Бам-50»

Номинация «Детский Рунет и семейные ценности»:

«Любопытная Варвара»

«Вслед за отцом»

«Многопапы»

«Девочка и робот»

«Столик на двоих»

«Все о родах»

Организаторами «Премии Рунета» выступают Российская ассоциация электронных компаний при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами премии в этом году выступят ВТБ, Альянс по защите детей в цифровой среде, Движение первых, Unisender и Basis.

Церемония награждения победителей пройдет 9 декабря.

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