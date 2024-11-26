Российский веб-мюзикл «Громко и нежно» признан лучшим документальным сериалом на Minnesota webfest

Проект был поддержан ИРИ

Российский сериал-мюзикл Кирилла Алехина «Громко и нежно» выиграл в номинации «Лучший документальный сериал» на фестивале Minnesota webfest. Ранее проект был поддержан «Институтом разития интернета». Об этом сообщает пресс-служба ИРИ.

Глaвныe героини проекта – пять девушек из paзныx городов России. Они проживают все тo, что и все другие люди: влюбляются и ccopятcя, плaчут и cмeютcя… И переносят все чувства на музыку, в которую влюблены с самых ранних лет. Их творения становятся хитами и находят отклик в сердцах людей по всему миру.

Режиссером сериала выступил Кирилл Алехин, на счету которого другие известные проекты, поддержанные ИРИ, – второй сезон сериала «Изи Катка», «Естественный отбор», «Мишки на сервере».

«Громко и нежно» – не единственный российский веб-сериал, попавший в программу Minnesota webfest в этом году. Также среди прочего в программах смотра можно встретить сериал «Саша против!» (также поддержан ИРИ), научно-фантастический сериал «Индиго» и «Ева. Связь сквозь время». Последний проект – один из первых отечественных научно-фантастических мультсериалов, созданный при помощи нейросетей. Сериал прозвели «МегаФон» и студия ITSALIVE. Проект, который доступен к просмотру на «Кинопоиске» и YouTube, сравнивают с анимационными сериалами «Любовь. Смерть. Роботы» и «Антология русского хоррора: Красный состав».

Также это не первый случай, когда на Minnesota Web Festival отмечается российский сериал. К примеру, ранее веб-проект «Про людей и про войну» одерживал победу в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучший актерский состав» и «Лучшая оригинальная музыка к сериалу».

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