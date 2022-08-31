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Онлайн-кинотеатр IVI прокомментировал БК информацию об утечке данных пользователей

Автор: БК

31 августа 2022

Видеосервис опроверг факт попадания данных в даркнет

Онлайн-кинотеатр IVI прокомментировал БК информацию об утечке данных пользователей. Ранее издание Readovka заявило, что в даркнете стали доступны личные данные более 5 тысяч пользователей IVI, в частности, ФИО, электронная почта, номер телефона, данные банковских карт, привязанные к аккаунту социальные сети, последняя активность в них, а также, если указана, область проживания.

«Компания IVI не собирает и не хранит ФИО пользователей, в профилях мы используем никнеймы, — заявил БК директор по технологии онлайн-кинотеатра IVI Евгений Россинский. — Обычно наши пользователи не указывают в своем аккаунте одновременно номер телефона и адрес электронной почты. Как правило, пользователи оставляют что-то одно. Мы также не запрашиваем у пользователя его социальные сети, только даем возможность авторизоваться через ВК. Такой способ авторизации не предоставляет технической возможности сервису отслеживать активность пользователя в них, аналогично и с областью проживания. 

Для нашего сервиса важно только то, в какой стране находится пользователь, чтобы показывать контент согласно заключенным контрактам с правообладателями, но эта информация также не хранится в наших базах, а определяется в момент использования сервиса пользователем. Что касается данных банковских карт: ни у одного сотрудника IVI нет доступа к этой информации. Мы регулярно проходим аудит PCI DSS, который подтверждает наш высокий уровень защиты.

С учетом вышеизложенного мы полагаем, что «утекшая база» к нашему сервису не имеет никакого отношения». 

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