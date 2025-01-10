Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в «Кремлевском волшебнике»

Режиссером проекта выступает Оливье Ассайас

Политический триллер КРЕМЛЕВСКИЙ ВОЛШЕБНИК нашёл своего президента – Джуд Лоу подтвердил в разговоре с Deadline, что исполнит роль молодого Владимира Путина в новой работе Оливье Ассайаса (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ).

Актер заявил, что работа над проектом пока только началась, но для него это «похоже на Эверест, на который нужно взобраться».

Экранизация книги Джулиано да Эмполи расскажет о вымышленном политтехнологе Вадиме Баранове (Пол Дано), который в 1990-х годах становится советником перспективного сотрудника ФСБ и будущего президента России Владимира Путина.

Также в актерском составе картины задействованы Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Международные продажи картины начались этим летом на кинорынке в Каннах.

Фото: кадр из сериала «Новый папа»